El alcalde de Elche pide a sus vecinos que llenen sus balcones con la bandera de España para recibir el lunes a la Reina Sofía

El alcalde de Elche, el popular Pablo Ruz, ha emitido un bando en el que pide a los ilicitanos que el próximo lunes brinden una "calurosa acogida" a la reina Sofía durante su visita a la ciudad con motivo de un congreso científico y que engalanen los balcones con la bandera de España.

La reina acudirá el día 15 a la ciudad para inaugurar el Congreso Internacional sobre Enfermedades Neurodegenerativas, por la mañana en el Gran Teatro, y para asistir a un concierto de la Capella y la Escolanía del Misteri d'Elx, por la tarde en la basílica de Santa María.

El alcalde ha emitido un bando para informar a los vecinos que, por el congreso, Elche se convierte "en la capital del debate y la investigación sobre el Alzheimer y el Parkinson, dos enfermedades de las que nuestra ciudad siempre ha mostrado su sensibilidad y cercanía por quienes las padecen y sus familias”.

Además, anima a "brindarle a Doña Sofía una calurosa acogida a su llegada al Gran Teatro en la mañana del lunes y por la tarde a su entrada a la basílica de Santa María y después en plaza de Baix”, así como a “engalanar los balcones con la bandera de España”.

“Ilicitanos, manifestemos nuestro cariño a Doña Sofía, tributémosle la hospitalidad que merece y agradezcamos a Su Majestad su servicio a España" para, en palabras de Ruz, "que este 15 de septiembre sea una jornada histórica no sólo para Elche sino para la vida de todos nosotros”.