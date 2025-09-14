Precio de la luz hoy, domingo 14 de septiembre, por horas: el mejor momento para encender tus electrodomésticos

El precio medio mayorista de la luz este domingo 14 de septiembre de 2025 será de 48,87 euros por megavatio hora (MWh), según ha informado el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE). El pool eléctrico refleja un descenso del precio con respecto a este sábado, por lo que será un buen día para los hogares españoles en términos energéticos.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este domingo 14 de septiembre?

El pico en la oferta se dará al caer la tarde, como es habitual: entre las 21:00 y las 22:00 horas el megavatio hora estará cotizado en 126,13 euros. Si la cena necesita un golpe de horno, prográmalo para evitar este lapso.

¿Y el momento más barato? No habrá el mismo problema entre las 14:00 y las 15:00 horas, cuando se volverá a ver un precio negativo mayorista, un céntimo negativo del megavatio hora. Evidentemente no será gratis, pero su precio sí será muy reducido. Además, habrá una amplia franja entre las 10:00 y las 18:00 horas en el que el megavatio hora vale menos de 10 euros.

Precio de la luz por horas hoy, domingo 14 de septiembre