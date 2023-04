¡España, tenemos un problema!

Jack Swigert (1931-1982), astronauta de la misión Apolo XIII, se hizo muy famoso por una frase, convertida en un «clásico», que nunca pronunció: «¡Houston, tenemos un problema!» El tripulante de aquella cápsula lo que realmente dijo un 13 de abril de 1970, tras comprobar que habían saltado algunas alarmas, fue «Houston, hemos tenido un problema». No importa, desde entonces, «¡Houston, tenemos un problema!», se ha convertido en sinónimo universal para describir una situación complicada, muy complicada que, en el caso del Apolo XIII, no sin dificultades, terminó bien.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de certificar que la economía española crecerá este año algo más de lo previsto y menos el siguiente, pero sobre todo advirtió de que si no se toman medidas el déficit público se enquistará en el 4%, más o menos, ¡hasta el año 2028!, que también es hasta donde alcanzan las previsiones del organismo. El martes, Carlos Ocaña y Raymond Torres, director general y director de coyuntura de Funcas, explicaron que la economía española recuperará, al fin, este año, la situación que tenía antes de la pandemia. Ocaña fue secretario de Estado en tiempos de Zapatero y suele ser prudente en sus análisis. Torres, que también procura ser ecléctico, pero es de los que ve más la botella medio llena, insistió sin embargo en que «la persistencia de un déficit público superior al 4% es una de las mayores amenazas para la economía española, en un contexto de retirada del apoyo del BCE en materia de tipos y de compra de deuda pública». Es decir, ¡tenemos un problema!, palabra que también utilizó. El Gobierno tiene que enviar a Bruselas antes del 30 de abril la actualización del Programa de Estabilidad para los próximos años que, en teoría, debería incluir una senda de ajuste fiscal –menos déficit– para reducir la deuda pública en los próximos tres años. No hay indicios de que tenga ningún plan en ese sentido más allá de confiar en el crecimiento, algo que con aumentos del PIB del 1,5% no es suficiente. El peligro es que si vuelve la inestabilidad financiera será complicado financiar los 256.000 millones de deuda bruta nueva prevista para este año. ¡España, tenemos un problema!», dijera lo que dijera Swigert.