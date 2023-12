Esta es la razón por la que enero es la mejor época para vender su casa rápido

El hogar es aquel espacio en el que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo y en el que se van creando, inevitablemente numerosos recuerdos que se quedarán por siempre entre esas cuatro paredes. No obstante, a veces, toca decir adiós y poner el cartel de venta a ese lugar que ha sido partícipe de las comidas familiares en Navidad o el cumpleaños de los más pequeños de la casa. La venta de una vivienda no es una tarea fácil, no solo por la carga emocional que supone, sino por la inversión de tiempo y dinero que debe realizarse para completar esta operación de forma exitosa. Tanto es así, que más de la mitad de los propietarios en nuestro país tarda en vender su casa entre dos meses y un año, según muestra el informe elaborado por Fotocasa "Experiencia de compra y venta en 2022". Por ello, deberán de tenerse en cuenta factores que pueden influir en este proceso como el contexto del mercado inmobiliario o incluso la época del año.

Enero ha sido el mes en el que se han venido más viviendas en más de la mitad de los años analizados, según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por tanto, desde el año 2007 hasta el 2020 y en 2023 esta tendencia se ha mantenido –exceptuando 2009, 2010 y 2011–, lo que deja entrever que enero es un periodo potente para la compraventa de viviendas. En 2021 y 2022 los meses que registraron un mayor número de compraventas fueron septiembre y mayo, respectivamente, ya que no se firmaron durante los meses de confinamiento.

"El mejor momento del año para vender un piso es el primer trimestre, donde se concentra el mayor número de transacciones inmobiliarias", explica el portal inmobiliario Fotocasa.

No obstante, los meses que tienen una menor actividad son aquellos que coinciden con Navidad o Semana Santa, por tanto, diciembre y abril son los que registran un menor volumen de compraventas. Según el INE, diciembre fue el peor mes en cuanto al número registrado de compraventas de viviendas en los años 2007, 2008, 2016, 2018 y 2019, y, abril, en los años 2009, 2012, 2015, 2017, 2022 y 2023.

Ante este escenario, ¿cuándo se aconseja poner un piso a la venta? Tras las épocas vacacionales, el número de compraventas se incrementa, ya que durante estas fechas señaladas del año los vendedores, los compradores o las notarías y agencias descansan, por lo que si se saca un piso a la venta en meses como diciembre y abril, "la venta podría prolongarse, mientras que si ponemos una casa en venta en enero, mayo o julio, el proceso puede ser más acelerado", explica el portal inmobiliario. Además, tras las vacaciones, las entidades bancarias suelen ofrecer mejores ofertas hipotecarias y el mercado inmobiliario se moviliza.