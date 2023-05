¿Estás listo para descubrir todo tu potencial?

EAE Business School Madrid, perteneciente a Planeta Formación y Universidades, ha lanzado, para este curso, la campaña “True Potential Experience” una experiencia que combina sus MBAs, Másters y Grados de UNIE Universidad, con un Plan de Desarrollo Profesional Personalizado. Guiado por un True Potential Advisor, que ayudará a los alumnos a encontrar su verdadero potencial.

El reto es que todos los alumnos que pasen por EAE Madrid no solo obtengan una formación curricular, sino que su paso por las aulas les permita evolucionar para descubrir cuál es tu verdadero potencial y puedan encontrar su verdadera vocación profesional.

Descubre tu qué y encuentra tu cómo

Desde el momento que el alumno se inscribe en EAE Madrid, comienza True Potential Experience, un proceso en el que el estudiante irá descubriendo su qué y encontrando su cómo durante todo su paso por la escuela.

Es un proceso de descubrimiento, tanto de su verdadero potencial como del camino que le conducirá a llevar ese potencial al máximo nivel; ya sea construyendo su carrera profesional como experto dentro del sector empresarial o como emprendedor.

Para los que se decanten por descubrir y desarrollar su carrera profesional el servicio de True Potential Career les ayudará a encontrar cuál es su camino a través de varias etapas. Desde el momento cero de la matriculación se pondrán a disposición del alumno herramientas que le permitirán conocer sus puntos fuertes y áreas de mejora a través de sesiones individuales.

Posteriormente y en base a los objetivos profesionales y lo perfilado en la primera etapa se trabajará en una estrategia personal. Asimismo, también se le dará al alumno acceso a diferentes workshops, estrategias de softskills con el objetivo que puedan hacer networking.

Por último, una vez entrenada su marca personal, se le dará acceso a una plataforma de prácticas y empleo exclusiva con más de 6.000 empresas y 8.600 ofertas.

Si, por el contrario, el alumno, tiene vocación emprendedora, podrá elegir el programa “True Entrepreneurial Potential” que ayudará al estudiante a arrancar su idea de emprendimiento conociendo el entorno competitivo y aprendiendo a preparar un context plan para su negocio.

En una siguiente fase el estudiante tendrá la oportunidad de profundizar en el desarrollo de su negocio trabajando con un Exploration Map de stakeholders, los problemas y las propuestas de valor. Por último, el alumno participará en un intenso programa de worshops centrados en prototipar, definir su modelo de negocio y exponerlo al mundo mediante un pitching.

Tanto si el alumno elige el servicio de True Potential Career o bien el programa “True Entrepreneurial Potential” siempre irá acompañado de un True Potential Advisor que le irá guiando en el camino elegido.

Disfruta tu dónde: EAE Madrid

EAE Business School Madrid es una prestigiosa escuela de negocios situada en una de las principales ciudades europeas con un fuerte tejido empresarial. Asimismo, cuenta con la máxima distinción en el ránking de QS Stars en materia en enseñanza, internacionalización, Empleabilidad y emprendimiento, así como también Merco Talento le otorgó el reconocimiento como una de las mejores escuelas de negocios de España.

Cuenta con una amplia oferta formativa en MBAs, Másters y Grados dividida en las siguientes áreas: Business Management, Finance Management, Hospitality & Tourism Management, Marketing and Digital Transformation, Supply Chain Management, Talent and Leadership y Tech and Data Management. Todos los programas cuentan con un profesorado experto conectado con la empresa y una sólida red de partners.

Asimismo, EAE Business School Madrid cuenta con cuatro grados de UNIE Universidad que permitirán a los alumnos adquirir una visión multidisciplinar más completa y actual del marketing, los negocios y del tech & data: Grado en Marketing y Comunicación, Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Doble Grado en Analítica de Negocios y Administración y Dirección de Empresas y Grado en Analítica de Negocios.

Descubre tu qué, encuentra tu como, disfruta tu dónde. EAE Business School Madrid.