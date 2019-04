Estas son las aerolíneas más peligrosas del mundo según la UE

Si tiene previsto volar en los próximos meses, le conviene saber que hay un listado de 120 aerolíneas que no le convienen. Y no sólo porque tenga prohibido volar a la Unión Europea sino porque el motivo de este veto es que no son seguras. La Comisión acaba de actualizar esta “lista negra” que tienen cerrado el acceso total o parcialmente a los cielos europeos con la inclusión de la mayoría de las líneas moldavas. También ha colocado en vigilancia reforzada a la aviación en República Dominicana y Bielorrusia por dudas en el control y ha sacado a la angoleña TAAG.

Periódicamente, la Comisión revisa esta lista en la que incluye a aquellas aerolíneas que considera no cumplen los estándares internacionales de seguridad aérea, bien por falta de supervisión, bien por problemas propios de la compañía. En esta situación están Avior Airlines (Venezuela), Iran Aseman Airlines (Iran), Iraqi Airways (Irak), Blue Wing Airlines (Surinam), Med-View Airlines (Nigeria) y Air Zimbabue (Zimbabue).

Consulte aquí el listado completo de las aerolíneas proscritas.