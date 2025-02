Este es el impuesto inadvertido que afecta a la subida de las nóminas y pensiones en 2025

La subida del Salario Mínimo Interprofesional y larevalorización de las pensiones es, sin duda alguna, una de las mejores noticias del 2025. Los ciudadanos españoles verán como el sueldo mínimo en su puesto de trabajo se ve incrementado, mientras que las personas jubiladas y las que reciben una prestación de la Seguridad Social ven como las ayudas se ven incrementadas en base a la inflación acumulada del último año.

Estas buenas noticias se deben traducir en un aumento del poder adquisitivo de cada ciudadano, pero lo cierto es que no es del todo así. Y es que a pesar de que los salarios y las prestaciones han incrementado, las cargas fiscales no han sufrido adaptaciones, lo que implica que los ciudadanos no perciban esa mejora del bienestar.

De hecho, el Ministerio de Hacienda trata de investigar cada año las opiniones de los españoles sobre el sistema fiscal, así como averiguar los motivos que invitan a los ciudadanos a defraudar al organismo público. En el último informe difundido, la excesiva carga fiscal que soportan los ciudadanos aparece como uno de los principales motivos de fraude.

La no adaptación del IRPF

A pesar del incremento más que notable de los salarios, los contribuyentes siguen notando los efectos de la inflación. Y es que por el momento, el Gobierno de España no ha adaptado el IRPF. Como es costumbre, cada año que el SMI se incrementaba, el Ministerio de Hacienda se encargaba de adaptar el IRPF a este nuevo salario, con el objetivo de no perjudicar a miles de españoles que verían como su salario en la nómina subía. Esto se traducía en que el mínimo exento de realizar la declaración de la renta ascendía.

Sin embargo, en este 2025 los límites del IRPF no se han adaptado, lo que puede afectar a millones de españoles, que verían como tendrían que pagar hasta un 42% de la subida del SMI.

En el caso de otros años, Hacienda si decidió adaptar este mínimo exento. Por ejemplo, en 2024 la AEAT decidió aumentar el límite hasta los 15.876 euros, es decir, el salario mínimo anual en España en 2024. La decisión tardó en llegar, puesto que la primera intención del Gobierno era dejar el límite que existía en 2023.

Por este motivo, los ciudadanos continúan percibiendo que el incremento de salarios no ha servido de nada. El Gobierno ha anunciado que estudiará una posible adaptación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero lo cierto es que actualmente la carga fiscal es notable, y los contribuyentes lo notan.

El MEI sigue subiendo

Por otro lado, un impuesto que también se hace notar en las pensiones y las nóminas de los ciudadanos es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional(MEI). Se trata de una cotización adicional recogida en la reforma de las pensiones de 2021 y que se empezó a aplicar en 2023 para aumentar el Fondo de Reservas de la Seguridad Social, con el objetivo de fortalecer el sistema de pensiones. Se aplica a todos los salarios, independientemente de su cuantía, no otorga derechos adicionales para la pensión y también afecta a los trabajadores autónomos.

En el año 2023, este porcentaje se fijo en un 0,6%, y subiría un 0,10% cada año hasta 2029. De esta forma, en 2025 los trabajadores verán como su nómina se reduce hasta un 0,8%, con una distribución del 0,67% a cargo del empresario y del 0,13% del trabajador.

La cuota de solidaridad, una cuota adicional

Otro de los incrementos en las cotizaciones corresponde a la cuota de solidaridad, que afecta a los salarios superiores a 4.909 euros al mes y que aumentará de manera progresiva con el paso de los años hasta 2045.

En 2025 se aplican las siguiente cuotas solidarias en función de tres tramos de rendimientos: 0,92% sobre la parte del salario comprendida entre la base máxima (58.908 euros anuales) y la cantidad superior a la referida base máxima en un 10%,1% si es entre un 10% y un 50% mayor o 1,17% si es un 50% superior. El 83,4% irá a cargo de la empresa y cerca del 16,6% correrá a cargo del trabajador.

Por ello, en 20 años la cuota de solidaridad alcanzará el tipo definitivo, que será de entre el 5,50% y el 7%. En concreto, en 2045 la cuota de solidaridad ascenderá a un 5,5% sobre la parte de salario comprendida entre la base máxima de cotización y la cantidad superior a la referida base máxima en un 10%; a un 6% sobre la parte de salario comprendida entre el 10% adicional de la base máxima de cotización y el 50%; y a un 7% sobre la parte de salario que supere el 50% adicional de la base máxima.

De esta manera, según apuntan desde ABC, si se atiende a todas las cargas fiscales mencionadas anteriormente, se produce un recorte salarial encubierto para los asalariados de cerca de 200 euros anuales, una cantidad no elevada pero que sin duda puede afectar a los bolsillos de los contribuyentes, que ven como la inflación no cesa.