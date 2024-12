El Gobierno aprueba la subida del 2,8% de las pensiones contributivas y de clases pasivas, pero no detalla cuánto se elevarán las mínimas y no contributivas

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de clases pasivas y de otras prestaciones públicas para 2024, con un alza del 2,8% de las pensiones contributivas y de clases pasivas, de acuerdo con el Índice de Precios de Consumo (IPC) medio interanual, calculado con la inflación desde diciembre del año anterior hasta noviembre del año vigente. Así lo ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia ante la prensa tras el último Consejo de Ministros del año en la que no ha dado a conocer la subida exacta que experimentarán las pensiones mínimas y no contributivas.

La subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas es más moderada que la registrada en 2024, cuando se revalorizaron un 3,8% y en 2023, cuando lo hicieron en un 8,5%, por el mayor repunte de la inflación media. No obstante, la Seguridad Social aún no ha detallado cuánto subirán las mínimas y no contributivas que, de acuerdo con la última reforma de pensiones, deben aumentar más que el resto al recibirlas colectivos más vulnerables. También queda pendiente el alza del ingreso mínimo vital (IMV).

La pensión media de jubilación en España alcanzó los 1.441 euros mensuales en noviembre, según datos de la Seguridad Social. Con el incremento del 2,8%, un pensionista que reciba la media percibirá en 2025 una pensión de 1.481,35 euros mensuales, lo que supone un aumento anual de 564,87 euros o 40,3 euros mensuales en 14 pagas. Además, las pensiones medias del sistema crecerán aproximadamente 500 euros al año en 2025. Esta revalorización del 2,8% beneficiará a cerca de 9,3 millones de personas que perciben 10,3 millones de pensiones contributivas, junto con las 720.148 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado.

El presidente del Ejecutivo ha valorado cómo se ha protegido este año el poder adquisitivo de los ciudadanos con la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), del ingreso mínimo vital (IMV) y de la pensión media, que en 2024 ha crecido en 734 euros anuales.

Con la última reforma de pensiones entró en vigor la revalorización anual de las bases máximas y del complemento de la brecha de género en función del IPC. En el caso de las bases máximas, al IPC se le sumará un cuantía fija de 1,2 puntos cada año del periodo 2024-2050. Esto supone que, para el año próximo, la base máxima de cotización subirá en torno a un 4% (el 2,8% del IPC promedio más un 1,2% adicional), lo que la situaría en unos 4.909 euros mensuales. Al tiempo que aumenta la base máxima de cotización, la pensión máxima se incrementará en 2025 con el IPC más un 0,115% adicional, según determinó dicha reforma. De este modo, con la revalorización del 2,8% del IPC más ese porcentaje adicional, la pensión máxima se situará en 2025 en 3.267 euros mensuales por 14 pagas, frente a los 3.075,04 euros de este año.

En 2025 se aplicará ya el destope de la pensión máxima inicial, que consistirá en revalorizar la pensión máxima con el IPC más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales cada año hasta 2050, lo que supondrá un incremento aproximado del 3% en ese periodo. Asimismo, la reforma de pensiones determina que el complemento de la brecha de género -de 33,2 euros en el ejercicio actual- subirá un 10% adicional al IPC en el bienio 2024-2025, que se distribuirá entre ambos ejercicios al 5%. Así, el complemento de la brecha de género subirá el próximo ejercicio en torno a un 7,8% -el IPC promedio más un 5% adicional-, lo que le situará en torno a los 35,6 euros.

Edad de jubilación en 2025

El nuevo año no sólo trae cambios en las cuantías de las pensiones sino también en la edad de jubilación. En 2025, la edad legal aumentará en dos meses respecto al 2024. Así, será posible jubilarse a los 66 años y 8 meses si se ha cotizado menos de 38 años y 3 meses. Sin embargo, quienes alcancen o superen este periodo de cotización podrán seguir jubilándose a los 65 años, como en años anteriores.

Este aumento en la edad de jubilación forma parte de una transición gradual que culminará en 2027, cuando la edad ordinaria de jubilación será de 67 años para aquellos que no alcancen los 38 años y 6 meses cotizados. Para quienes sí lleguen a esta cifra, la jubilación podrá seguir ocurriendo a los 65 años.