Estos serán los primeros jubilados que cobrarán la paga extra de verano el próximo 21 de junio

Queda poco más de una semana para que miles de jubilados en España cobren la primera paga extra de verano, correspondiente al ejercicio de 2024. Este año contará con la novedad de que las cuantías serán más altas que las del año pasado. El motivo no es otro que la revalorización de las pensiones que entró en vigor el pasado mes de enero. En este sentido, la revalorización generalizada para todas las pensiones contributivas es del 3,8%, conforme a la inflación media interanual, calculada entre diciembre 2022 y noviembre 2023.

No obstante, las mínimas contributivas y las no contributivas subieron por encima de esta tasa para garantizar su suficiencia. En concreto, las no contributivas se incrementaron un 6,9%, mientras que las mínimas contributivas lo hacen entre un 5,3% y un 6,9%, a excepción de tres casos: las mínimas de viudedad con cargas familiares y las de jubilación con cónyuge a cargo y menos de 65 años, que suben un 14%, y la prestación especial de orfandad, que sube un 8%.

Los primeros jubilados que cobrarán la paga extra de verano 2024

Si bien es cierto que los jubilados cobran la paga extra de verano durante el mes de junio, en torno al día 25, tal y como indica la página web de la Seguridad Social, existen algunos pensionistas que lo harán incluso antes. Serán aquellos que tengan domiciliada la nómina de su pensión en Bankinter. Normalmente, realiza el pago el día 23 de cada mes, sin embargo, en junio y noviembre lo hace el 21, mientras que en agosto lo hace el 22.

¿Y el resto de pensionistas?

La Tesorería General de la Seguridad Social ordena que se abone la nómina devengada entre los días 1 y 4 del mes siguiente. Sin embargo, desde que empezó la crisis de la Covid-19, los bancos vienen adelantando el pago a los últimos días del mes. Además, la fecha de abono puede adelantarse aún más en función de la entidad mientras que otros tendrán que esperar hasta el día 27 para cobrar y, en el peor de los casos, habrá algunos reciban su prestación el 1 de julio.

Una vez dicho esto, la fecha de cobro de la paga extra de verano se producirá el martes, 25 de junio de 2024. Esta fecha corresponde con el momento en el que la Tesorería General de la Seguridad Social libera la remesa con el importe de las pensiones a las entidades bancarias de los pensionistas. No obstante, la fecha exacta del abono puede variar entre el 21 y el 25 de cada mes, dependiendo de la entidad bancaria.

Bancos que adelantan el pago de las pensiones

CaixaBank, Sabadell, Ibercaja y Laboral Kutxa hace el adelanto del pago de las pensiones el día 24 de cada mes

hace el adelanto del pago de las pensiones el día 24 de cada mes Banco Santander, Unicaja y Cajamar hacen el adelanto de las pensiones el día 25 de cada mes

hacen el adelanto de las pensiones el día 25 de cada mes ING y Kutxabank hacen el adelanto de las pensiones el día 26 de cada mes

hacen el adelanto de las pensiones el día 26 de cada mes BBVA, EVO Banco y Abanka hacen el adelanto de las pensiones el día 27 de cada mes

¿Hay alguna excepción?

En el caso de pensiones que deriven de accidente de trabajo y enfermedad profesional, se satisfacen en 12 pagas, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias.

¿Cuánto es la paga extra de jubilación?

La paga extraordinaria será de la misma cuantía que una mensualidad ordinaria de nuestra pensión tanto en la paga correspondiente a junio como en la correspondiente a noviembre, siempre que hayamos tenido reconocido el derecho a la pensión en el semestre completo anterior a su cobro (periodo de devengo).

Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. Imagínese que le reconocen una pensión a fecha 8 de marzo de este mismo año. Esto significa que a finales de junio percibirá la pensión correspondiente a ese mes, más media paga extra por los tres meses en los que he generado ese derecho, es decir, marzo, abril y mayo. A partir de ese momento, mientras mantenga el derecho a percibir dicha pensión, cobrará las pagas extras de junio y noviembre de manera íntegra.

Este ejemplo no cambiaría si le reconocieran la pensión con fecha 15 de marzo u otro día de ese mes. Lo único que cambiaría sería la pensión inicial o, lo que es lo mismo, la nómina correspondiente a ese mes de marzo en el que le reconocen la pensión, que se abonaría de manera proporcional a los días naturales del mes que hayamos tenido reconocido el derecho a percibirla.

¿Cuánto han subido las pensiones en 2024?