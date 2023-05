Estos son los 20 países más pobres del mundo

Las economías a nivel mundial llevan un tiempo enfrenándose a un escenario incierto marcado por las turbulencias del sector financiero, una inflación elevada y la guerra de Ucrania. Todo ello está poniendo en riesgo el crecimiento global de los países, pudiéndoles empujar a una recesión. La salud económica de un país puede medirse a través de los datos del Producto Interior Bruto (PIB), ya que este es el valor total de los bienes y servicios que genera la economía de una región en un año. Por tanto, este indicador mide la riqueza que se crea un país y refleja los avances y retrocesos que ocurren en la producción.

Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se espera que en 2023 el PIB per cápita mundial alcance los 13.920 dólares a precios corrientes, es decir, unos 12.650 euros. No obstante, hay 123 países cuyo PIB per cápita se sitúa por debajo de este promedio, tal y como explican desde el blog de Bankinter. Entonces, ¿cuáles son los países más pobres del mundo en término de PIB?

Top-20 países más pobres

Burundi es el país más pobre del mundo, ya que tiene un PIB per cápita de unos 280 euros, según los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). "La mayoría de los países africanos todavía sufren las consecuencias del colonialismo y la globalización, lo que ha tenido un impacto duradero en sus economías. La mejora de las condiciones económicas en estos países es fundamental para el desarrollo de sus sociedades y para la reducción de la pobreza", explica Bankinter.

Tras este país, la segunda posición la ocupa Sierra Leona con un PIB per cápita que roza los 430 euros, mientras que en Malawi, país que se sitúa en el tercer puesto, es de 439 euros. Por último, el top-5 de países más pobres lo cierran República Centroafricana y Madagascar, ya que su PIB per cápita es de 469 y 491 euros, respectivamente.

A estos países les siguen Somalia (511 euros), Sudán del Sur (518 euros), Níger (522 euros), Mozambique (526 euros) y Eritrea (636 euros), todos ellos con un PIB per cápita que no llega ni a los 700 euros y completan el top-10 de los países más pobres del mundo.

Aunque los datos del FMI no incluyen información para todos los países, esta lista "proporciona una visión general de la situación económica de los países más pobres del mundo", asegura la entidad bancaria.