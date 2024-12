Estos son los alimentos que más han subido de precio tras los cambios en el IVA

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha monitorizado el precio de 100 productos en ocho supermercados para comprobar si la retirada de las rebajas del IVA de los alimentos se ha traducido en un importante repunte de los precios. El IVA del aceite de oliva y de los alimentos básicos como leche, queso, huevos, verduras y frutas, hasta septiembre exentos, subió al 2% el pasado 1 de octubre, mientras que en las pastas y los aceites de semillas, con un IVA del 5%, se elevó al 7,5%.

El seguimiento de precios de la OCU muestra que pese a la subida del IVA, la cesta de la compra media se abarató en octubre, pasando de los 308,47 euros de septiembre a los 307,84 euros de octubre. En cambio, los datos muestran que en noviembre el coste de nuestra cesta ha sido de 308,40 euros, lo que representa una pequeña elevación de un 0,18% respecto a los precios que registramos en octubre.

Por grupos de alimentos, las frutas y verduras siguen bajando con un -1,76%, de 20,12 euros en octubre a 19,76 euros en noviembre. Lo mismo que las bebidas (-1,82%), de 31,38 euros a 30,58 euros. En cambio se ha registrado una subida significativa en el precio del pescado (3,02%), con un gasto medio 38,57 euros en octubre, frente a los 37,44 euros de noviembre. También suben los lácteos (16,33 euros vs. 16,51 euros), la carnicería (81,90 euros vs. 81,92 euros), la droguería e higiene (23,83 euros vs. 23,56 euros) y la despensa (97,36 euros vs. 97,49 euros), pero en menor medida.

En noviembre, destacan los incrementos en los precios de varios productos de consumo. Las ensaladas envasadas encabezan las subidas con un notable 21%, seguidas de las patatas fritas de bolsa, que aumentan un 14%. El café molido también registra un alza del 11%. En el apartado de pescados, el grupo más afectado, sobresalen el salmón, con un incremento del 5%, y los mejillones, que suben un 4%. Otros alimentos que experimentan ajustes destacados son las peras de la variedad conferencia, con un aumento del 9%, y el pan de molde, que incrementa su precio en un 7%.

En el lado contrario, los alimentos que más se abarataron en noviembre fueron las naranjas (-24%), los tomates de ensalada (-12%), las manzanas (-7%), el aceite de oliva virgen extra (-6%), los limones (-5%), el pollo entero, la carne picada, el beicon en lonchas y la cebolla en tubo (-4% en todos los casos).

La OCU advierte de que, a pesar de las subidas de los precios se han moderado en los últimos meses, el precio de los alimentos sigue siendo un 35,5% más caro que hace tres años. Esta situación justificaría la suspensión de la segunda subida del IVA prevista para enero. Además, la OCU reitera la petición de que la carne y al pescado pasen a considerarse como alimentos básicos de modo que se les rebaje el IVA del actual 10% al 2%.

A partir de enero de 2025 decaerán definitivamente las rebajas del IVA de los alimentos. Los alimentos básicos y el aceite de oliva con un IVA actualmente del 2% volverán al 4% habitual, mientras que las pastas y los aceites de semillas, con una IVA del 7,5%, volverán a tener el año que viene un tipo del 10%.