Varias marcas blancas de aceite de oliva virgen extra bajan más de dos euros desde octubre

El aceite de oliva virgen extra ha sido el claro protagonista durante los últimos años, no por su sabor inconfundible, sino porque no ha parado de encarecerse, convirtiéndose literalmente en oro líquido. No obstante, parece ser que este producto, pese a su subida de IVA, ha comenzado a dar un respiro a los consumidores. El litro de aceite de oliva virgen extra de marca blanca ha registrado en tres grandes supermercados una bajada de precio de más de dos euros en el último mes, explican desde Facua.

El virgen extra de las marcas Hacendado y Eroski ha pasado de costar 9,13 euros a principios de octubre a 6,75 euros en la actualidad, es decir, se ha abaratado 2,38 euros. El litro de virgen extra Carrefour ha bajado en este mismo periodo 2,37 euros: ha pasado de 9,11 a 6,74 euros. Un precio similar a estos "no se daba desde agosto de 2023, cuando se vendía a 6,79 euros en Carrefour, y a 6,80 euros en Mercadona y Eroski", aseguran desde la asociación.

En cambio, en Alcampo, Dia e Hipercor las bajadas de precio de sus marcas propias no han sido tan significativas. En el primer supermercado ha pasado de costar 9,11 a principios de octubre a 8,19 euros actualmente; mientras que el precio de la marca Almazara del Olivar de Dia ha variado de 9,11 a 8,20 euros. El virgen extra El Corte Inglés ha bajado 0,27 céntimos el litro en este mismo periodo: de 9,12 euros en octubre a los 8,85 euros actuales.

Una bajada interanual del 8,7%

El precio medio del litro de virgen extra era de 12,57 euros en noviembre de 2023, mientras que actualmente se sitúa en 11,47 euros. Por tanto, en apenas un año el litro se ha abaratado un 8,7% –1,10 euros menos–.

Se debe tener en cuenta que, el IVA de este producto era del 5% hace un año. En julio de 2024 pasó al 0% mientras que a partir del 1 de octubre de este año subió al 2%, porcentaje que se mantendrá hasta finales de año. A partir del 2025 se establecerá de manera definitiva un IVA superreducido del 4% al ser considerado un producto de primera necesidad.

En origen ha bajado 1,58 euros el litro en un año

El litro de virgen extra se pagó en origen a 5,55 euros antes de impuestos entre el 11 y 17 de noviembre de 2023, según los datos que ofrece el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La semana anterior –del 4 al 10– estaba a 6,26 euros el litro, por lo que ha registrado una bajada de 0,71 euros en apenas una semana.

Hace un año, este producto se pagaba en origen a 7,13 euros, concretamente, en la semana del 13 al 19 de noviembre de 2023. Por tanto, la bajada interanual de este producto ha sido de 1,58 euros el litro.

"Al consumidor le cuesta actualmente el litro de virgen extra en el supermercado 1,10 euros menos que hace un año, mientras que el agricultor cobra por producir este producto 1,58 euros el litro menos que en noviembre de 2023", sentencian.