Eva Serrano se perfila para liderar la patronal madrileña

La abogada Eva Serrano Clavero, fundadora del despacho Deiuris Legal Partner y presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME), emerge como posible nueva presidenta de CEIM (Confederación Empresarial Independiente Madrileña), en sustitución de Juan Pablo Lázaro, que el martes anunció a su junta directiva, un tanto por sorpresa, su renuncia al cargo, con lo que pone fin a años de dedicación a la representación empresarial. Lázaro también se retira de la vicepresidencia de la CEOE –cargo vinculado al presidente de CEIM– y a la presidencia del Club Financiero Génova. Alega que, a sus 55 años, con unos 10 años más al menos de vida profesional, necesita dedicarse en exclusividad a sus negocios, fundamentalmente su empresa Sending Transporte Urgente, que factura algo más de 40 millones de euros y mantiene 70 delegaciones por toda España, con un total de 600 trabajadores. La compañía no publica sus resultados, pero tiene unos números saneados y ofrece beneficios importantes.

Lázaro tenía meditada su decisón, pero la mantuvo en secreto hasta el último minuto. El domingo pasado por la tarde llamó personalmente a los principales miembros del Comité Ejecutivo y los convocó a un almuerzo el lunes en el Club Financiero, en el centro de Madrid. Allí mismo explicó sus planes y sus motivos y avanzó que, al día siguiente, presentaría la dimisión. Propuso también una transición rápida, con un sucesor temporal hasta que la organización celebre nuevas elecciones, ya convocadas para junio. En un principio no surgió ningún candidato al sillón que dejaba libre Lázaro, lo que le obligaría a seguir al frente de la organización un par de meses. Poco a poco, la llamada «opción profesional» empezó a abrirse camino como opción provisional, que también puede ser definitiva. En la práctica, todo se reduce a que la presidencia de CEIM sea remunerada, algo que no ocurre ahora, pero sí en la presidencia de la CEOE, que ocupa Antonio Garamendi. La figura de la actual vicepresidenta de CEIM, Eva Serrano, surge entonces como una alternativa que tendría el apoyo de los principales electores de la patronal, es decir las grandes empresas. Sería una presidenta «provisional», pero con enormes posibilidades de convertirse en definitiva tras las elecciones de junio. Aspirantes históricos al puesto, como Hilario Alfaro, representante del pequeño comercio, dudan si presentarse o no. Su experiencia no es buena, porque ya perdió en unos comicios ante Arturo Fernández, que tenía el apoyo de los grandes grupos empresariales madrileños y que ahora, salvo que surgiera un aspirante propio, apoyarían a Eva Serrano.

Al fondo queda el confuso caso de Avalmadrid –sociedad de garantía recíproca controlada por la Comunidad de Madrid, CEIM y la Cámara de Comercio, en la que Juan Pablo Lázaro fue consejero en representación de CEIM–, en la que la secretaría del Consejo, desempeñada por la consultora PwC, ha recomendado llevar a la Fiscalía operaciones crediticias a favor de Gerardo Díaz Ferrán, ex presidente de la CEOE, y de Arturo Fernández.