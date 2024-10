La falsa bajada de la inflación

Andrejs Dunkels (1939-1998), fue un matemático sueco, también graduado en filosofía, que es famoso, sobre todo, por decir que «es fácil mentir con estadísticas» y «es difícil decir la verdad sin ellas». El Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó ayer que la tasa de variación anual del IPC (Índice de Precios de Consumo) fue del 1,5% en septiembre, ocho décimas menos que el mes anterior. El INE, que es un organismo riguroso, en ningún momento ni en ninguna de sus comunicaciones afirma que la inflación haya bajado. Todo lo contrario de lo que alardean algunos miembros del Gobierno –poco duchos en estas materias– y muchos de los que defienden a capa y espada al inquilino de la Moncloa. Unos cuantos están equivocados y otros mienten, así de simple.

El IPC interanual en agosto fue del 2,3% y el de septiembre 1,8%, seis décimas menos –si se tiene en cuenta el redondeo–, pero eso no significa que la inflación haya caído. Lo que ocurre es que ahora es menor, pero los precios no han dejado de subir: lo hacían a un ritmo estadísticos del 2,3% en agosto y del 1,5% en septiembre. Las cifras pueden inducir a un error aparente, pero no hay dudas. Eso sí, la inflación ahora parece que está contenida, en los parámetros que desea el Banco Central Europeo (BCE), es decir, por debajo del 2%. Por eso, porque en la zona euro también parece contenida al 1,8% interanual, y por la debilidad económica de Alemania, es posible que mañana jueves la entidad que preside Christine Lagarde vuelva a bajar el precio del dinero 0,25 puntos.

Hay datos coyunturales que, como los árboles, ocultan el panorama general, el bosque. El IPC está en el 1,5%, aunque los expertos esperan un repunte, tampoco muy elevado, en lo que queda de año. Una mirada hacia atrás enseña una realidad más sombría. En España, los precios, desde la primavera de 2018, cuando Pedro Sánchez accedió al poder, han subido un 19% acumulado. Todavía más: en los últimos diez años, el aumento del IPC general llega al 22,6%, porque en algunas rúbricas las alzas han sido muy superiores. En resumen, los precios parecen contenidos ahora, pero afirmar que la inflación baja confirma que es fácil mentir con estadísticas, como ya explicó Dunkels.