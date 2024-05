Esta es la fecha exacta en la que los jubilados cobrarán la paga extra de verano y cuantías

Junio es un mes importante para la cartera de los jubilados. La Seguridad Social realizará, como suele ser habitual cada mes, el pago correspondiente de las pensiones contributivas, a lo que se suma la paga extra de verano. En este sentido, cabe recordar que el cobro se devenga en catorce pagas, una por cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que se satisfacen en los meses de junio y noviembre.

Ahora bien, un apunte importante. Sin embargo, cuando las pensiones derivan de accidente de trabajo y enfermedad profesional, lo hacen en doce pagas, ya que las pagas extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias. Una vez dicho esto, la novedad de la próxima paga extra es que será la primera después de la subida experimentada de las pensiones desde el 1 de enero de 2024.

Por lo tanto, de la misma forma que ha subido la cuantía que se ingresa mensualmente, ahora se abonará una cuantía superior con respecto a la del pasado mes de noviembre de 2023. No obstante, el incremento no se dará al mismo nivel para todos los pensionistas de España. Por poner un ejemplo, las pensiones no contributivas han aumentado un 6,9%, por lo que el plus será la cuantía correspondiente, mientras que en enero, las pensiones de viudedad con cargas familiares han tenido una subida del 14,1%.

Cuándo se cobra la paga extra de verano en 2024

La fecha en la que se obtiene el ingreso de la paga extra de las pensiones es la misma que con el abono de la mensualidad ordinaria. Hay que tener en cuenta que la Seguridad Social abona las pensiones contributivas entre el día 1 y el 4 de cada mes. No obstante, la mayoría de los bancos y cajas de ahorro adelantan el pago de las mismas.

Esto quiere decir que los pensionistas recibirán el cobro habitual de junio, juntola paga extraordinaria alrededor del martes, día 25 de junio, aunque algunas entidades bancarias lo pueden adelantar lunes, al día 24, o, en algunos casos, incluso antes.

¿A cuánto asciende el importe de las pagas extraordinarias?

El importe será de la misma cuantía que una mensualidad ordinaria de nuestra pensión tanto en la paga correspondiente a junio como en la correspondiente a noviembre, siempre que hayamos tenido reconocido el derecho a la pensión en el semestre completo anterior a su cobro, lo que se conoce como periodo de devengo.

¿Qué bancos suelen adelantar el pago de las pensiones?

En aras de fidelizar a sus clientes, los bancos suelen adelantar dichos pagos. Antes de identificar cuáles van a ser los bancos que primero van a pagar las pensiones del mes de mayo, conviene saber que la Seguridad Social asegura desde su página web que "lo más habitual es que entre el 22 y el 26 de cada mes recibamos en nuestra cuenta corriente el importe de nuestra pensión, que en los meses de junio y noviembre incluirá una paga extra".

El 23 de cada mes: Bankinter y Caja de Ingenieros

Bankinter y Caja de Ingenieros El 24 de cada mes: Santander, CaixaBank, Sabadell, Ibercaja y Laboral Kutxa

Santander, CaixaBank, Sabadell, Ibercaja y Laboral Kutxa El 25 de cada mes: Unicaja

Unicaja El 26 de cada mes: ING

ING El 27 de cada mes: BBVA, Abanca y Evo Banco

La subida de las pensiones desde el 1 de enero de 2024

El Gobierno de España estableció unos porcentajes diferentes para cada pensión con el objetivo de que las cuantías más bajas fueran las que experimentaran mayores subidas. En este sentido, las pensiones contributivas abonadas por la Seguridad Social se han revalorizado un 3,8% durante 2024. En el caso de las pensiones mínimas, esto es, las pensiones nno contributivas, han aumentado un 6,9% y así subirá la cuantía extra de verano.

Asimismo, las pensiones de viudedad con cargas familiares, experimentaron una subida en enero del 14,1%. Esta es la tabla actualizada y completa con todos los cambios que las pensiones de España han registrado este año.