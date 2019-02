Fomento invertirá 5.700 millones antes del 28-A pese a la falta de presupuesto

Que el Congreso tumbase el Presupuesto de Pedro Sánchez no será impedimento para que el Ministerio de Fomento siga invirtiendo. De aquí al 28 de abril, cuando se celebren las elecciones, el departamento que dirige José Luis Ábalos invertirá 5.700 millones de euros, según adelantó ayer el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura. Se trata, según explicó, de compromisos ya adquiridos y con los que hay que cumplir.

El dinero presupuestado se destinará al ferrocarril. En concreto, 3.000 millones se destinarán a la compra de nuevos trenes para Renfe. La operadora pública tiene ya cerrado un calendario de licitaciones que va hasta junio y que incluye la adquisición de hasta 211 unidades de gran capacidad y Cercanías valoradas en entre 1.600 y 1.700 millones de euros. Sus planes incluyen también la adquisición de cabezas motrices y trenes de motricidad eléctrica/diésel.

Los otros 2.700 millones se destinarán a obras de ferrocarril programadas por Adif, según detalló Saura en una intervención en Executive Forum.

El «número dos» de Fomento, dentro de la consigna que está transmitiendo el Gobierno de trabajar hasta el último día, tampoco descartó ahora presentar un nuevo decreto-ley sobre vivienda. Después de que el Congreso tumbase el anterior por los votos en contra de Podemos al no incluir la limitación del incremento del precio de los alquileres, Fomento aseguró que no presentaría un nuevo texto y que seguiría trabajando a largo plazo en una ley más amplia. Pero el cambio de panorama, con la campaña para las elecciones del 28-A ya abierta aunque no sea de forma oficial, puede llevar a Fomento a cambiar de idea. De hacerlo, parece complicado que incluya la medida sobre los precios del alquiler. Saura aseguró que se trata de un asunto de gran complejidad «técnica y jurídica». En todo caso, añadió, sería competencia de ayuntamientos y comunidades. Estas administraciones, dijo, son las que mejor conocen cada mercado inmobiliario, pues hay muchos. En cualquier caso, el número dos de Fomento considera que la «clave de bóveda» para reducir los alquileres es incrementar la oferta, «en particular la de vivienda social».