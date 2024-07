El fondo Hines y Grupo Lar lanzan una OPA voluntaria sobre el 90% de Lar España por 609 millones

El fondo inmobiliario Hines y el Grupo Lar ha anunciado el lanzamiento de una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) de carácter voluntario sobre el 89,95% del capital de la socimi Lar España a 8,10 euros por título, lo que supone valorar la totalidad de la firma en, aproximadamente, 678 millones de euros. Según el anuncio remitido antes de la apertura del mercado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación se instrumentaliza a través de Helios Real Estate, un vehículo que ha sido constituido con el fin de formular la opa y que está participado por Hines indirectamente en un 62,5% y que es propiedad de una serie de socios limitados, como inversores institucionales y 'family offices', y en otro 37,5 % por la española Grupo Lar (gestor de activos de Lar España). El importe total máximo a desembolsar en efectivo por Helio asciende a 609,1 millones de euros.

El precio ofertado por Helios implica una prima del 16% sobre el precio al que cerraron ayer las acciones de Lar España (6,99 euros); del 17% sobre el precio medio ponderado de cotización del último mes; del 16% sobre el precio medio ponderado de los últimos tres meses, y del 25% sobre el precio medio ponderado de los últimos seis meses. En concreto, la oferta se formula sobre la totalidad de las acciones emitidas de Lar España, a excepción de las acciones que poseen tanto Grupo Lar como su presidente, Miguel Pereda, dado que se han comprometido irrevocablemente a no aceptar la oferta, aunque aportarán sus títulos a la sociedad oferente tras la liquidación.

Por tanto, la oferta se dirige de manera efectiva a un total de 75.196.924 acciones ordinarias de Lar España de 2 euros de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma clase y serie, representativas del 89,85% de su capital social. En este contexto, Grupo Lar es titular de 8.466.045 acciones ordinarias de Lar España, representativas del 10,12% de su capital social, y Miguel Pereda Espeso posee 30.000 acciones ordinarias de la socimi, hasta el 0,04% de su capital social.

De este modo, la oferta está condicionada a alcanzar, al menos, el 50% de los derechos de voto a los que se dirige, a que el perímetro de activos permanezca inalterado y a que no se produzcan cambios materiales en la posición de deuda neta y efectivo respecto a la última información publicada al cierre del primer trimestre de 2024. Además, Helios financiará la oferta con una combinación de fondos propios y deuda externa totalmente suscrita por bancos de "reconocido prestigio", al tiempo que han detallado que la intención de las partes es optimizar aún más la estructura de capital de Lar España y aumentar el apalancamiento hasta el 60% LTV ('loan to value').

El consorcio tiene la intención de que las acciones de Lar España continúen cotizando en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, según ha avanzado, al tiempo que cree estar "convencido de que las acciones de la socimi se perciben ahora como "menos atractivas" para inversores en comparación con cuando la firma completó su salida al mercado en 2014 y los años siguientes. En concreto, la considera una pequeña o mediana empresa por tamaño de capitalización "dentro de un contexto inmobiliario cotizado más amplio", a pesar de ser el mayor operador de parques y centros comerciales en España.

También alude a la liquidez limitada del valor, con un volumen de capital negociado acumulado en el mercado en los dos últimos años equivalente a sólo el 24% el total de acciones en circulación. Por ello, la operación, tal y como comenta el consorcio, permitirá a los accionistas de Lar España beneficiarse de una prima "significativa" que no estaría disponible en el mercado en condiciones "normales".

Con todo, la oferta, que otorga a Lar España un valor de empresa de 1.142 millones de euros, ofrece una prima que está "en línea" con los precedentes de OPAs en el sector inmobiliario en Europa en los últimos doce meses, que han ofrecido una prima media del 18% sobre el precio de la acción, según ha informado Helios.

El consorcio ha suscrito un acuerdo con Brandes Investment Partners, en su condición de asesor de inversiones de clientes que son titulares efectivos de 9.039.045 acciones ordinarias de Lar España -representativas del 10,80% del capital social de la socimi-, por el cual se ha comprometido "irrevocablemente" a aceptar la oferta. También ha alcanzado un acuerdo con Eurosazor Activos, que cuenta con 563.265 acciones ordinarias de Lar España --representativas del 0,67% de su capital social--, y que se ha comprometido "irrevocablemente" a aceptar la oferta y a reinvertir en Grupo Lar Retail los ingresos obtenidos por la venta de sus títulos.

Si Lar España realizara cualquier reparto de dividendos, reservas o cualquier otra distribución a sus accionistas con anterioridad a la liquidación de la oferta, ya sea ordinaria o extraordinaria, a cuenta o complementaria, el precio de la misma se reducirá en una cantidad equivalente al importe bruto por acción del reparto o distribución. Finalmente, Stanley y AZ Capital actúan como asesores financieros y Freshfields Bruckhaus Deringer y Garrigues como asesores legales del consorcio.