Francia y su segunda vuelta: ¿cuál será el escenario político de los próximos años?

La segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas ha terminado arrojando un resultado muy distinto al que parecía previsible a tenor de los sufragios depositados en la primera vuelta: si bien entonces parecía probable que Agrupación Nacional, el partido de Le Pen, alcanzara la mayoría absoluta o, como poco, se quedara cerca de ella, finalmente se ha tenido que contentar con ser la tercera fuerza en diputados (no en porcentaje de voto). Por el contrario, la primera fuerza en la Asamblea Nacional será el Nuevo Frente Popular, seguido muy de cerca por la plataforma centrista de Macron. El escenario político de los próximos años en Francia será, pues, muy distinto del que se anticipaba hace una semana: Agrupación Nacional no formará parte de la gobernabilidad del Estado francés, pues ésta descansará o bien en Juntos (macronismo) o en el Nuevo Frente Popular.

Sin embargo, y a pesar de lo anterior, el pánico no ha estallado en los mercados, cuando, según nos habían dicho las casas de análisis, el escenario de la extrema izquierda era el que más temían los inversores. ¿Por qué? Pues porque, a pesar de la victoria de la extrema izquierda, no está claro que vaya a gobernar y, mucho menos, que vaya a aplicar su programa. Y es que el número de diputados del Nuevo Frente Popular se ha quedado muy alejado de la mayoría absoluta, de manera que para poder promover su agenda necesitaría el apoyo o del partido de Macron o de Agrupación Nacional, y no parece que ése vaya a ser el caso para la mayoría de sus propuestas. Pero es que, además, la aritmética parlamentaria abre otra posibilidad: que Macron siga dirigiendo la actividad política francesa. A la postre, un pacto entre el partido de Macron, la porción de Los Republicanos no aliada con Agrupación Nacional y la facción del Nuevo Frente Popular menos escorada a la extrema izquierda (el Partido Socialista francés, del que formaba originalmente parte Macron, y Los Ecologistas), le otorgaría al actual presidente una cómoda mayoría absoluta. En suma, Francia se orienta o hacia la continuidad (macronismo) o hacia la ingobernabilidad y, por eso, los mercados se han tomado bien el resultado electoral.