Fraudes en los anuncios de alquiler de pisos: así es como te estafan los delincuentes

Alquilar una vivienda supone para muchos ciudadanos en nuestro país una pérdida de dinero, sin embargo, esta se posiciona como la única opción viable ante la imposibilidad de poder convertirse en propietarios. Por tanto, la demanda de los pisos de alquiler no ha dejado de incrementarse pese a la escasez de estos inmuebles, lo que ha provocado que sus precios se hayan situado a niveles elevados y que el desembolso de dinero que tienen que hacer las familias para arrendar un piso sea cada vez mayor. No obstante, este no el único obstáculo ante el que se encuentran los inquilinos, sino que también tienen que hacer frente a las diferentes estafas en Internet que intentan timar a aquellos más vulnerables para hacerse con su información personal e incluso dinero.

"Los delincuentes se aprovechan de la delicada situación de muchas personas, que ven complicado encontrar una casa en la que vivir, para engañarles y robarles dinero", tal y como explican desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin). Pero, ¿cómo lo hacen?

Como norma general, el botín principal de estos delincuentes suele ser el dinero o datos bancarios de sus víctimas, el cual intentan obtener a través de diversas tácticas. Uno de estos fraudes se realiza a través de la famosa compañía de viajes digitales Booking. En esta línea, los estafadores se hacen pasar por un supuesto casero que solicita al posible arrendatario un ingreso a modo de "reserva" a través de esta plataforma, antes de ni siquiera ver el inmueble, afirmando que hay mucha gente interesada en este. Identificar este fraude se vuelve complejo para las víctimas, ya que la URL y la propia página web es muy similar a la web oficial de la empresa de alojamientos vacacionales. "Si caes en la trampa y pagas esa "reserva" a través de la web, no solo te robarán ese dinero sino que tendrán tus datos bancarios y podrán robarte mucho más", asegura Asufin.

Sin embargo, no solo utilizan esta plataforma para estafar a las víctimas, sino que otra de las formas es que el estafador asegura que el precio del alquiler es una "ganga" y que, por lo tanto, hay mucha gente interesada, por lo que vuelven a solicitar una reserva al inquilino antes de ver el inmueble que alquilan. A pesar de que desde Asufin aseveran que la reserva es una cantidad "relativamente pequeña" que suele ser la mitad de una mensualidad del alquiler, una vez se realiza la transferencia tanto el anuncio como el contacto desaparecen, por lo que la víctima se queda sin el dinero ni el piso.

Ante este escenario, desde Asufin quieren advertir a los interesados en alquilar una vivienda de estas estafas para evitar que estos caigan en la trampa de los delincuentes. Por ello, señalan que se debe comprobar "siempre que la url es correcta y no tiene caracteres o palabras sospechosas" y además desconfiar "si el alquiler es demasiado barato o si el casero no quiere enseñarte el piso hasta que realices el primer pago".