Así es como puede evitar fraudes en el alquiler

El acceso a la vivienda es cada vez más complicado para la mayoría de ciudadanos en nuestro país, ya que el mercado inmobiliario presenta unos precios elevados que no están al alcance de todos los bolsillos. En lo que respecta a la vivienda del alquiler, su precio se sitúo en febrero en 11,43 euros el metro cuadrado, por lo que arrendar un inmueble de 80 metros cuadrados cuesta, de media, 914,40 euros mensuales, según el Índice Inmobiliario Fotocasa. Aunque este no es un escenario alentador, arrendar un inmueble se presenta como la única opción viable de muchas personas, teniendo que destinar gran parte de su salario a la cuota del alquiler ante la imposibilidad de poder convertirse en propietarios.

Por tanto, el mercado del alquiler se encuentra con una escasa oferta y una alta demanda, provocando un desajuste que en ocasiones es aprovechado por los estafadores para intentar timar a los inquilinos. En este sentido, para evitar problemas innecesarios, desde el portal inmobiliario Pisos.com ayudan a detectar los fraudes más comunes al alquilar un piso.

Imágenes demasiado buenas

El futuro inquilino deberá desconfiar de anuncios que muestren inmuebles muy atractivos, bien conservados y con fotografías "llamativas y replicadas", ya que en muchas ocasiones, estos pueden ser falsos. En este sentido, los estafadores suelen reutilizar imágenes para publicitar varias viviendas a la vez, por lo que para saber si esta es verdadera o falsa, el interesado en arrendar el inmueble deberá arrastrar dicha fotografía a Google Images, una aplicación que comprobará los usos que tiene y si pertenece a otros anuncios.

Un precio que no se corresponde

Aunque existen anuncios de inmuebles con un alquiler mensual por debajo del precio mercado, sobre todo cuando los propietarios necesitan liquidez, lo habitual es que haya cierta homogeneidad en el mercado local en función de sus características, número de habitaciones o incluso servicios.

Es por ello que, cuando se publiciten viviendas con un alquiler muy por debajo de los precios normales en esa zona, los futuros inquilinos deben desconfiar, ya que estos anuncios están creados para llamar la atención.

Un casero que vive en el extranjero

La estafa del propietario ausente es recurrente, ya que estos se presentarán como personas solventes que debido a motivos laborales, vacaciones o simplemente por visitar a familiares enfermos deben viajar al exterior y poner su casa en alquiler.

"Es ese viaje el que debe ponerte en alerta, ya que provocará que no conozcas al dueño, más allá de una charla telefónica, y lo que es peor: que no logres ver físicamente la vivienda", explican desde el portal inmobiliario. Por tanto, para confirmar si se trata de una estafa o no, el interesado deberá visitar el Registro de la Propiedad y hacerse con una nota simple, ya que en este documento aparecerán los datos relativos al inmueble.

Nunca pagar por adelantado

La gran demanda de pisos de alquiler hace que en ocasiones los propietarios pidan una mensualidad o incluso el pago de la fianza por adelantado de una vivienda que los inquilinos no han visto. Ante este escenario, hay muchos falsos caseros que utilizan esta táctica para estafar a aquellos más vulnerables y hacerse con un dinero extra.

El portal inmobiliario destaca que "estas irregularidades deberían ponerte en preaviso de que el anuncio que te ha gustado es falso, ya que nadie pone en alquiler su vivienda sin tener un mínimo contacto con su futuro inquilino".

Cuidar los datos personales

Otra de las estafas consiste en que el supuesto propietario solicita al inquilino una serie de datos personales sin ni siquiera haber visitado la casa y con la excusa de comprobar el perfil de solvencia podrá pedir documentos como nóminas, nivel de ingresos o incluso la capacidad económica. Ante este escenario, es importante ser prudente y no proporcionar información que pueda ser utilizada en nuestra contra.