Ganz Mavag está abierta a forjar alianzas con empresas españolas para sacar adelante su opa sobre Talgo

La húngara Ganz Mavag (Magyar Vagon) se ha mostrado abierta a forjar alianzas con empresas españolas y a llegar a acuerdos con el Gobierno para sacar adelante su oferta pública de adquisición (opa) sobre Talgo. Así lo ha señalado Andras Tombor, representante del consorcio húngaro Ganz Mavag, en declaraciones a la prensa española, que el pasado mes de marzo presentó una opa para hacerse con el control de la empresa ferroviaria española. No obstante, reconoce que por el momento no han recibido ninguna propuesta de cooperación. Desde el consorcio insisten en que no van a retirar su oferta pese a las amenazas de contraopa, que en su opinión debería ser por un precio superior a los cinco euros por acción ofertados actualmente, y señalan que Skoda, uno de los nombres barajados para que Talgo no caiga en manos de Ganz Mavag, "no es un candidato fuerte con el que colaborar", aunque valoran positivamente a Criteria y CAF.

Ganz Mavag lanzó su opa sobre Talgo el 7 de marzo, aunque presentó la solicitud formal de la operación el 4 de abril. La húngara quiere hacerse con el 100% del constructor de material ferroviario español a un precio de 5 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en 619 millones de euros. "Consideramos que esta oferta es generosa y que es positiva para los accionistas. También consideramos que no solo el precio de las acciones es lógico, sino que el plan que hemos presentado ante la CNMV es lo mejor para Talgo", ha señalado Andras Tombor. Además, el portavoz de Ganz Mavag ha asegurado tener bien atada toda la financiación para comprar Talgo y esta procedería de entidades húngaras.

La oferta está condicionada a la aceptación de, al menos, el 50% más una acción del capital social de Talgo, así como de la autorización de la Comisión Europea y del Gobierno español, al ser una inversión extranjera. En concreto, al considerarse un sector crítico y dirigirse la oferta de Ganz Mavag al 100% del capital de Talgo, aplica el artículo 7.Bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, por lo que requiere del visto bueno del Consejo de Ministros, que podría vetarla. Según las estimaciones de la compañía húngara, el Gobierno tendría hasta el 10 de agosto para dar una respuesta sobre la operación. "Esperamos que la aprobación se plantee lo antes posible", ha señalado el representante de Ganz Mavag.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, rechazó la operación desde el primer momento y anunció que el Gobierno estaba auspiciando una contraopa para evitar que Talgo caiga en manos de Ganz Mavag a pesar de que los principales accionistas del fabricante español, encabezados por el fondo Trilantic, respaldan la opa. El Gobierno recela de los estrechos lazos que algunos de los directivos de la húngara mantienen con el Gobierno de Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, al que se considera próximo a Vladimir Putin. Además, Moncloa también considera estratégica la compañía española por su tecnología. Desde Ganz Mavag han rechazado ambos vínculos. "No tenemos nada que ver con los rusos" y "somos empresarios industriales, los temas políticos no son de nuestros interés", ha señalado Tombor.

Pese a las reticencias del Gobierno, el portavoz del consorcio húngaro reconoce que no han tenido la oportunidad de reunirse con Óscar Puente para debatir su propuesta, pero se muestran abiertos a a sugerencias del Ejecutivo y a propuestas de colaboración por parte de la comunidad empresarial española. "Si tiene sentido colaborar con quien fuera, se acometerán los debates pertinentes", ha apuntado.

El Ejecutivo tiene dos posibles aliados para neutralizar la opa magiar: la compañía checa Skoda Transportation y la española CriteriaCaixa, el brazo inversor de Fundación La Caixa. Poco después de darse a conocer la opa, trascendió que desde Moncloa habían contactado con Criteria para animarle a capitanear la contraopa. Desde Criteria siempre han asegurado que sólo afrontarían una operación como la de Talgo de la mano de un socio industrial. Ahí entra Skoda que, aunque no produce en este momento material rodante de alta velocidad, tiene instalaciones tecnológicamente avanzadas preparadas para asumir los procesos de la compañía española.

No obstante, desde Ganz Mavag tienen una opinión muy distinta sobre este potencial socio. "Skoda solía ser un actor industrial importante y ahora la empresa está en pérdidas. Esto hace que no sea un candidato fuerte", ha señalado el representante del consorcio. "No veo cuál es el valor que podría aportar Skoda a Talgo", ha añadido. En cambio, ha calificado a Criteria y CAF como dos empresas "serias" con las que no ha descartado una potencial colaboración.

Sobre las preocupaciones en cuanto a la pérdida de Talgo como compañía estratégica española, Andras Tombor ha insistido en el compromiso del consorcio por mantener la españolidad de la firma. "En nuestra oferta hemos apoyado robustamente la idea de que Talgo es española y entendemos que es estratégica para la economía del país. Lo valoramos y somos muy protectores. Pretendemos mantener el componente español si la oferta fuera aceptada por la mayoría de los accionistas", ha señalado. Para ello, la dirección se mantendría intacta, así como el equipo industrial.

"A Talgo le falta capacidad industrial y es algo que podemos ofrecer desde Hungría para incrementar su producción drásticamente en los próximos años y que sea un actor industrial de más de 1.000 millones en ingresos", ha asegurado. De hecho, Tombor ha explicado que ya tienen forjado un industrial de cooperación a 18 meses vista para afrontar los contratos actuales de Talgo y los venideros, con el comprimo de expandir el alcance del fabricante ferroviario español a nuevos mercados. "Nuestra oferta es la única sobre la mesa que puede ayudar a que Talgo siga cosechando éxitos y sea más fuerte que en la actualidad", ha insistido .

Preguntado por cómo actuaría el consorcio si el Gobierno rechaza la opa, Andras Tombor ha asegurado que hay medios jurídicos para recurrir, pero ahora mismo no los contemplan. "El valor que tiene la propuesta para Talgo es suficiente como para plantearse vías judiciales", ha asegurado. Nuestra opa es amistosa. Tenemos el visto bueno de los bancos y hemos entablado múltiples debates con los representantes sindicales y los accionistas y creen en lo que les estamos plateando", ha apostillado.