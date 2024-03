Hacienda da marcha atrás y obligará a los autónomos a seguir declarando el IVA aunque facturen menos de 85.000 euros

Los autónomos tendrán que seguir declarando el IVA pese a facturar menos de 85.000 euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dado marcha atrás a la exención del IVA franquiciado por debajo de esa cantidad, como incluyó en el borrador de la reforma fiscal del trabajo autónomo que está negociando con los agentes sociales -la patronal CEOE, los sindicatos CC OO y las principales organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae)-.

En el tercer trimestre del pasado año lograron consensuar un texto con la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos para que se marcaran los puntos principales de la reforma, y entre ellos estaba el nuevo régimen de facturación del IVA franquiciado, por el que todos los trabajadores por cuenta propia que facturasen menos de un determinado umbral -que se había en la frontera de los 85.000 euros al año como base tipo- no estaban obligados a incluir el IVA en sus precios y sólo estarían obligados a presentar una declaración anual de sus ventas para demostrar que cumplían los límites para quedarse al margen de este impuesto indirecto.

Según explicaron fuentes de la asociación ATA, el cambio de rumbo de de Hacienda habría limitado la exención con una disposición adicional únicamente a las operaciones transnacionales, dejando sin efecto la medida en las nacionales. "Ahora mismo somos el único país de la Unión Europea que no aplica ese IVA franquiciado y en el que no existe la posibilidad de que a los autónomos no se les aplique este impuesto", criticó su presidente, Lorenzo Amor, a través de las redes sociales. También denunció que "Hacienda se ha negado a que los autónomos españoles tengan esta ventaja que sí tienen el resto de autónomos europeos".

Fuentes de la negociación apuntan que esta decisión tiene que ver "exclusivamente" con que "Hacienda no quiere perder capacidad de recaudación y ha decidido no incluir ahora la transposición de esta normativa europea porque no le compensa económicamente y porque no quiere perder capacidad recaudatoria en las arcas públicas, en un momento complicado, en el que tiene que cumplir con las reglas fiscal impuestas desde Bruselas".

Fuentes ministeriales restaron importancia a este cambio de posición y ha justificado este cambio en que "la directiva europea correspondiente sí se ha aplicado, pero la que corresponde al régimen de franquicia no era vinculante, al dar opción de no asumirla, que es lo que se ha hecho. No era algo obligatorio ni imperativo, por eso no se trata un problema de transposición, sino que es que que el Ministerio no la ha utilizado, de momento". Por tanto, el Departamento de Montero ha decidido cambiar el el calendario provisional para la implantación del IVA de franquicias y dejarlo "para más adelante".