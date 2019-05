A pocas horas de que comience el espectáculo en el Wanda Metropolitano en la final de la Champions League entre el Liverpool y el Tottenham, la ocupación hotelera en Madrid ya roza el 95% y el precio del poco alojamiento que queda alcanza cotas difícilmente asumibles. Lo único seguro del partido de esta noche es que una hinchada ganará e irá a celebrarlo, y otra perderá y no tendrá muchas ganas de fiesta. Algunos de los perdedores podrán disfrutar de las comodidades de un hotel, pero otros muchos no tendrán tanta suerte. Ante la alta ocupación hotelera de este fin de semana en la capital, los vecinos comenzaron a poner anuncios de alquiler de habitaciones o, incluso, de colchones hinchables en el salón para quienes asistan a la final. Esta situación ha hecho saltar las alarmas de la Agencia Tributaria, que ha puesto la lupa en el fraude que pueden cometer estos contribuyentes si no declaran todo el ingreso percibido por el alquiler en la declaración de la Renta.

Este “chollo” tiene una doble cara. Permite que algunas familias puedan contar con un ingreso extra de cara al verano, pero la mayoría de la población piensa que no es necesario rendir cuentas a Hacienda por este tipo de negocios, ya que es algo esporádico, según indica la compañía de servicios jurídicos Legálitas. No obstante, la realidad es que en caso de no hacerlo, se enfrentan a un recargo que oscila entre un 50% y un 150% de la cantidad no declarada. Concretamente, los beneficios tienen que tributar como rendimientos del capital inmobiliario que irán a la base general, por lo que pueden hacer que aumente el tipo impositivo. Además, hay que tener cuidado con anunciar este tipo de alquileres a través de plataformas en internet, ya que la Agencia Tributaria las tiene controladas y es difícil que no las detecte.

También se están viendo anuncios donde se oferta una plaza de aparcamiento en la vía pública cerca del estadio. Es decir, el anunciante aparca su coche el día anterior y luego alquila esa plaza. Esta práctica es más habitual, ya que cada dos semanas el barrio se colapsa por los partidos del Atlético de Madrid, pero es completamente ilegal y quien la realice se enfrenta a un posible delito de estafa. En este caso, sólo podría cobrar por el aparcamiento el Ayuntamiento de la capital, tras la correspondiente regulación por ordenanza municipal. Por otro lado, si lo que se pretende alquilar es una plaza de garaje privada, habría que tener en cuenta la normativa fiscal y declarar el posible importe recibido en el impuesto sobre la renta o en el de sobre el IVA.