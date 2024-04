Hacienda va a realizar un reembolso de hasta 4.000 euros a miles de jubilados si han cotizado en estas fechas: así se solicita

Muchos jubilados en España han recibido una buena noticia en cuanto a sus prestaciones, pues se les hará efectiva una devolución de hasta 4.000 euros por parte de Hacienda. Esto se debe a un error del pasado que provocó que se cobrará más IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) a los jubilados del que correspondía. Todo ello tras una sentencia del Tribunal Supremo, que indica que ahora la Agencia Tributaria debe devolver ese dinero a los contribuyentes afectados.

La Agencia Tributaria opera bajo la supervisión y dirección del Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha habilitado en su página web un formulario que permitirá encauzar las miles de reclamaciones de devolución sin necesidad de adjuntar documentación, puesto que será la propia Agencia Tributaria quien recabará de la Seguridad Social y de otros organismos la información sobre la vida laboral de los solicitantes.

La actuación de la Agencia Tributaria se rige por varios principios relacionados con el respeto a los derechos de los contribuyentes. Su labor es fundamental para garantizar la financiación de los servicios públicos y el bienestar social en España. Así, entre sus principales funciones, está la de gestionar y recaudar impuestos, así como asistencia al contribuyente, inspección fiscal y luchar contra el fraude fiscal. Su objetivo principal es garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y asegurar el correcto funcionamiento del sistema tributario del país.

Impuestos: quiénes son los jubilados afectados por un error de la Agencia Tributaria a los que Hacienda les dará un reembolso de hasta 4.000 euros

Hace referencia a un error ocurrido entre 1967 y 1978. Durante este periodo, los jubilados de las mutualidades del comercio, la construcción o la metalurgia aportaron más de lo que debían en impuestos. Los trabajadores de aquellos años tributaron sobre el 100% de su pensión, pero en realidad deberían haberlo hecho sobre el 75%, tal y como indicó el Tribunal Supremo. Esto significa que aportaron un 25% más de lo que debían, y así, la compensación que recibirán oscilará entre los 3.000 y 4.000 euros.

Así, con el sencillo formulario que ha habilitado la Agencia Tributaria, no será necesario adjuntar a la solicitud ningún tipo de documentación, puesto que, en general, la Agencia Tributaria ya contará con la información precisa para la resolución de la solicitud. No obstante, en el caso de que no sean presentados los datos con claridad, se podrá requerir documentación que sea necesaria.

Se debe tener en cuenta que son los pensionistas afectados los que deben gestionar activamente la solicitud para recibir el dinero de la Agencia Tributaria. Por otro lado, las personas viudas cuyos cónyuges habían cotizado a las mutualidades sectoriales que proliferaron en Asturias antes de la puesta en marcha de la Seguridad Social han quedado excluidas de las devoluciones que efectuará Hacienda por las tributaciones de más en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).