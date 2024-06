Los hogares gastarán más de 350 millones de euros en aire acondicionado este verano

Usar el aire acondicionado este verano supondrá un gasto extra de 358 millones de eurospara los hogares españoles, aunque se podría reducir hasta un 63% con las medidas de eficiencia y ahorro adecuadas, según un análisis realizado por Kelisto.es.

Cada hogar gastará, de media, entre 50 y 100 euros al poner el aire acondicionado durante los meses de verano, en función del coste de las tarifas de luz que tengan contratadas. Al hacer un uso moderado del aparato, durante cuatro horas al día y con una eficiencia energética alta, el importe se puede rebajar hasta los 48,89 euros al mes. Sin embargo, este mismo gasto se puede duplicar hasta los 97,78 euros si se utiliza de forma intensiva durante ocho horas al día. Javier Martínez, portavoz de energía de Kelisto, declara: “Una temperatura razonable, un aparato bien instalado y limpio, una tarifa acorde a la media del mercado y unas estancias bien aisladas son más que suficientes para disfrutar del frescor en casa sin preocuparnos demasiado”.

Algunos consejos para ahorrar energía este verano

Para no gastar de más este verano, hay que vigilar el termostato del aire acondicionado. Una temperatura de 27 grados es más que suficiente para enfriar una estancia, aunque también se podría bajar hasta los 23 o 25 grados para que el aparato no funcione a máxima potencia durante periodos largos de tiempo. Por ejemplo, es más eficiente utilizar el aire acondicionado durante tres horas a 24 grados que una hora a 19 grados. Asimismo, es de vital importancia mantener limpios los filtros del aparato y colocarlo en un lugar que no reciba luz solar directa en una habitación que esté bien aislada del exterior.

Más allá del uso del aire acondicionado, existen ciertas prácticas que ayudarán a mantener una buena temperatura en el hogar. Es aconsejable cerrar las ventanas durante las horas centrales del día, aunque se recomienda abrirlas durante la madrugada o a primera hora de la mañana para ventilar las habitaciones. Durante el resto del día, no hay que dejar que se escape el frío, por eso es importante mejorar el revestimiento de las ventanas y comprobar que cierren bien.

Si aún así se acumula demasiado calor, se puede recurrir a los ventiladores, ya que bajan la sensación térmica entre dos y cinco grados o instalar un ventilador de techo para lograr una mejor distribución del aire.

¿Por qué hay que elegir una buena tarifa?

Si hay algo que pueden hacer los consumidores para ahorrar más sin dejar de utilizar el aire acondicionado, es cambiar de tarifa. Un cliente que contrate la oferta más económica con un uso moderado podría ahorrar hasta un 40,6% de su gasto en climatización, es decir unos 25 euros por hogar, frente a otro que tuviera la más cara.

De igual forma, es primordial vigilar la etiqueta ambiental del aparato antes de comprarlo, así como revisar las especificaciones del consumo promedio, que debe ser de alrededor de 1 KWh para no llevarse sustos en la factura.

Según el análisis de Kelisto, TotalEnergies, con 43,99 euros al mes, y Visalia con 44,83 euros al mes, ofrecen las mejores tarifas de luz del mercado en la modalidad de precio fijo, con un coste del kWh igual en cada hora y cada día que se realice el consumo.

Si por el contrario se prefiere una tarifa de discriminación horaria que maximice el ahorro, concentrando los principales consumos en las horas más baratas, las mejores opciones son EnérgyaVM con 43,62 euros al mes y TotalEnergies con 45,45 euros mensuales.