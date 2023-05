La hoja de ruta de Ouigo: enlaces a Segovia, Valladolid, Elche y Murcia, Andalucía en 2024... y sin descartar Galicia

Aunque sus esfuerzos están centrados ahora en consolidarse en los corredores en los que opera, Levante y noreste (Barcelona), Ouigo también trabaja en sus planes de futuro, que pasan por varias operaciones. La más inmediata parece pasar por "terminar por fin el despliegue en 2024 en Andalucía y llegar a Sevilla y Málaga", según ha explicado hoy su directora general, Hélène Valenzuela, en unas jornadas sobre la liberalización ferroviaria organizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Como ha asegurado Valenzuela, "ya estamos haciendo las pruebas en los trenes". Los Alstom que trajo Ouigo desde Francia para operar en España no están equipados con el sistema de seguridad LZB de esta línea. Por ello, han tenido que adaptarlos a una tecnología que, aunque está siendo ya sustituida por la más segura y moderna del ERTMS, tardará años en estar operativa, lo que ha llevado al operador francés a optar por equipar sus trenes con el sistema LZB para poder operar cuanto antes en esta línea sin esperar a los trabajos de Adif, el propietario de la infraestructura ferroviaria.

Pero los planes de la compañía pública gala pasan también por ampliar sus servicios a otros puntos de España. Valenzuela ha asegurado que "nos gustaría ampliar servicios a Segovia y Valladolid y también hacia Elche y Murcia porque los beneficios de la liberalización deberían llegar al máximo de personas". En el caso de Segovia y Valladolid, se trata de trayectos incluidos como Obligación de Servicio Público (OSP), por lo que Ouigo ha notificado a Competencia sus intenciones para hacer los test necesarios que establece la directiva comunitaria.

Mirando más hacia el futuro, y a la espera de las posibles oportunidades que puedan surgir en la segunda etapa de la liberalización del sector en la que ya trabaja Adif, Valenzuela ha hablado de Galicia. En este corredor, son necesarios trenes de ancho variable pues, en el interior de esta comunidad autónoma, la vía es de ancho ibérico, y no internacional, como el del resto de la red de alta velocidad española. Tener dos parques, como será el caso de Renfe e iryo, que contarán con los trenes Avril de Talgo que cuentan con esta capacidad técnica; "es muy difícil para una compañía pequeña" como nosotros, ha dicho Valenzuela. No obstante, también ha añadido que, si surge una oportunidad de mercado que permita que la inversión se rentabilice, "no debe ser una barrera insuperable".