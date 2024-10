Las horas no trabajadas perdidas equivalen ya a que más de 1,2 millones de asalariados no hubieran ido ningún día a trabajar

No acudir al trabajo es más habitual de lo que parece, lo que deja miles de puestos vacíos en nuestro país. La tasa de absentismo en España se situó en el 6,9% en el segundo trimestre de 2024, creciendo 0,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior –un 0,4 menos que el primer trimestre del año–. Así lo muestra el informe trimestral de absentismo y siniestralidad laboral elaborado por Adecco. De esta forma, las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que más de 1,2 millones de asalariados no hubieran acudido ningún día a su puesto entre los meses de abril y junio, cifra un 8,8% superior que la del segundo trimestre de 2023, aunque un 1,3% menor a la registrada entre enero y marzo de este año.

Solo la tasa de absentismo por incapacidad temporal, excluidas otras causas, fue del 5,5% –0,01 puntos porcentuales menos que en el primer trimestre del año y 0,6 más que en el mismo periodo del año anterior–.

País Vasco vuelve a repetir como la comunidad más afectada por el absentismo laboral. La tasa se situó en el 7,6% en el segundo trimestre de 2024, reduciéndose respecto a las cifras del trimestre anterior (-0,77 p.p.) y a las de hace un año (-0,8 p.p.). A esta le siguen La Rioja, siendo una de las dos únicas regiones donde el absentismo ha crecido entre abril y junio, con un 7,5% –0,4 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior– y Canarias con un 7,3% (+0,4 puntos). Por el contrario, las menores tasas de absentismo se encuentran en Islas Baleares con un 5,2% (-0,5 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2023); Extremadura con otro 5,2% (-1,1 puntos); y Andalucía con un 5,4% (-0,6 puntos).

El análisis sectorial pone de manifiesto una cierta homogeneidad respecto a las tasas de absentismo: 7,5% en industria (+0,4 puntos más que en el mismo periodo de 2023), 7% en servicios (-0,2 puntos) y 5,5% en construcción (+0,3 puntos). Si nos centramos en actividades concretas, la tasa de absentismo más alta vuelve a afectar al transporte marítimo y por vías navegables con un 13,3%, seguida de actividades de juegos de azar y apuestas con una tasa del 12,9% y las actividades sanitarias con un 12,3%. En el otro extremo, las divisiones con menor nivel de absentismo son la edición, las actividades inmobiliarias y las actividades relacionadas con el empleo, con una tasa del 3,7%, 3,7% y 3,9%, respectivamente.

La siniestralidad laboral baja un 1% respecto a 2023

La siniestralidad laboral hace referencia a la frecuencia con que se producen siniestros por consecuencia del trabajo, y a cierre del segundo trimestre de 2024, la incidencia se sitúa en 216 accidentados por cada 100.000 trabajadores en jornada de trabajo. Esta cifra supone un aumento del 8% respecto al trimestre previo, aunque un descanso del 1% en comparación al mismo periodo del ejercicio anterior. La tasa de incidencia de los siniestros 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa) fue de 35, un 3% más en tasa interanual.

El número de accidentes ha aumentado en jornada de trabajo hasta los 138.694 (+10% intertrimestral; +1% interanual), así como 'in itínere', donde llegan a 22.295 (+11% intertrimestral; +5% interanual).

Respecto a la gravedad de los accidentes, se observa que el 99,2% son de carácter leve en jornada de trabajo (137.624 accidentes) y el 98,7% in itinere (20.008 accidentes). Por su parte, el número de accidentes mortales en jornada de trabajo representan el 0,1% y aumenta hasta 158 tras incrementarse un 12% intertrimestral y un 22% más respecto al segundo trimestre de 2023.