El absentismo laboral cuesta 62.000 millones al año a empresas y Seguridad Social

Entre 1,2 y 1,4 millones de trabajadores dejan de acudir cada día a su puesto de trabajo, lo que provoca unos costes para empresas y Seguridad Social de entre 47.000 y 69.000 millones de euros anuales, el 3,4% del PIB. Esta fue unas de las conclusiones extraídas del encuentro con expertos laborales organizado por Madrid Foro Empresarial, en el que analizaron la situación del absentismo laboral, "un asunto de máxima importancia que afecta a toda España, sobre todo por su relación con la salud mental".

Esta institución ya advirtió del aumento de absentismo en la Comunidad de Madrid, que ha pasado de un 13,82% a un 15,18% en los últimos cuatro años, lo que supone 2.679 millones de horas perdidas o lo que es lo mismo, unos 62.000 millones de euros para España. La Comunidad de Madrid se sitúa en la media de España con un 6,5 de absentismo, según datos de Adecco. “Hemos tenido un pico de bajada, pero estamos prácticamente en cifras de antes de la pandemia”. La región con más absentismo es el País Vasco, mientras que Baleares presenta el porcentaje más bajo. Por sectores profesionales, aquellos con mayor tasa de absentismo son el sanitario, agua y saneamiento y administración y auxiliares.

Los expertos indican que este no es el peor dato de absentismo de la historia de nuestro país, que superó el 8,6 en los años ochenta, pero si no se toman medidas "pronto es posible alcanzarlo", aunque uno de los principales inconvenientes que resaltaron acerca de esta situación es que no existe una definición común para el absentismo. Por lo tanto, complica su medición. “No se tiene muy claro de lo que se está hablando y lo que no se mide no se gestiona”, apuntó Juan Manuel Rueda, consejero en Gestión de Personas.

En estas cifras, la salud mental ha cobrado una especial relevancia. El año que viene se aprobará la Ley de Salud Mental, una normativa que busca mejorar y garantizar el acceso a servicios de atención mental de calidad, además de proteger los derechos de las personas que padecen problemas de salud mental. Esta supondrá un gran trabajo de adaptación para las empresas. Para Javier Cantera, coordinador de la Mesa de Empleo y Recursos Humanos de Madrid Foro Empresarial, es importante diferenciar entre salud mental y enfermedad mental: “En lo primero hablamos de cómo gestionar las cosas que nos acontecen en el día a día”. Algo en lo que en su opinión, debería centrarse en tomar medidas España ya que la mayoría de las bajas por depresión son de personas menores de 40 años o que están en situación de desempleo.

En relación a esto señaló que "debemos de erradicar la imagen de que las empresas son el principal motivo de la salud mental, cuando el bienestar psicológico sólo se consigue si se trabaja”. A diferencia de otros países de Europa, España no cuenta con datos oficiales, por eso Madrid Foro Empresarial ha propuesto al gobierno regional la creación de un observatorio que estudie y de información fiable sobre este problema. Esto sumado a la creación de métricas universales y un estudio basado en salud mental y absentismo pueden ser herramientas que ayuden a reducir este problema.

En el ámbito público, las actuaciones que señalan los estudios realizados por la Fundación Personas y Empresas son la incorporación de recursos psicológicos en atención primaria; la valoración de las mutuas de trabajos como entidad de salud mental; el apoyo a las empresas en la futura Ley de Salud Mental y meter la salud mental como medidas en convenios colectivos.