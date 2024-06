La tasa de absentismo se eleva hasta el 6,8% en 2023, el segundo dato más alto desde el año 2000, sólo por detrás de la pandemia

El absentismo laboral sigue en máximos desde la pandemia, cuando los contagios por covid colapsaron los hospitales y dejaron miles de puestos de trabajo vacíos. La tasa media de absentismo en 2023 fue del 6,8%, apenas sin cambios respecto a 2022, pero manteniéndose como el segundo dato más alto desde el año 2000, cuando empezó la serie histórica, solo superado por el 7,1% del año 2020, año del inicio de la pandemia. Estos datos muestran "a la situación crítica que ha alcanzado este problema", señala Adecco en su Informe Anual Adecco sobre Empresa Saludable y Gestión del Absentismo, sobre todo teniendo en cuenta que esta tasa nunca había superado el 5% hasta 2017, siendo su valor más bajo el del año 2000 con un 3,7%. Si la tasa de absentismo de 2023 hubiera sido del 5%, se habrían perdido 30,5 horas menos por este motivo por cada asalariado. De haber sido así, se habrían trabajado casi 547 millones de horas más, lo que equivale al trabajo de 308.418 personas durante un año.

El estancamiento de la tasa de absentismo en tasas altas se debió a que, aunque las horas no trabajadas por incapacidad temporal aumentaron, se compensó con un descenso de las horas de absentismo por otros motivos (maternidad, permisos remunerados, conflictividad laboral y faltas injustificadas, entre otros). Esto, sumado a un aumento muy ligero de las horas pactadas, dejó una tasa prácticamente igual a la del 2022 (+0,01 puntos porcentuales).

"El pasado 2023 y lo que llevamos de 2024 apuntan a un preocupante incremento de las ausencias, sobre todo las derivadas de enfermedad común. Los porqués del absentismo ya son de sobra conocidos, aunque es cierto que en este último periodo debe unirse a los clásicos, la salud mental como elemento multiplicador de las ausencias", explica Javier Blasco, director de The Adecco Group Institute.

"Las cifras y lo que viene nos invita a actuar rápido. El 32% de nuestros trabajadores, muy por encima de la media del resto de países, afirman que su salud mental ha empeorado en el último año. Y uno de cada cuatro empresas afirman que una cuarta parte de sus trabajadores se han visto en el último año afectados por trastornos psicológicos como ansiedad, depresión o estrés postraumático", añade Blasco.

El análisis de Adecco también recoge los datos de absentismo del primer trimestre del año. Entre enero y marzo de 2024, la tasa de absentismo ascendió al 7,3%, 0,04 puntos porcentuales más con respecto al cuarto trimestre de 2023 y 0,7 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. Si nos ceñimos exclusivamente al absentismo por incapacidad temporal y excluimos otras causas, la tasa fue del 5,6% (+0,03 p.p. intertrimestrales; +0,6 p.p. interanuales). Las horas no trabajadas por absentismo equivalen a que 1,22 millones de asalariados no trabajaron durante este periodo (+4,5% intertrimestral; +13,1% interanual).

Por comunidades autónomas, las más afectadas por el impacto del absentismo en el primer trimestre de 2024 son el País Vasco con un porcentaje de un 8,4% (+0,8 puntos respecto a mismo periodo del año anterior); Asturias con un 8,2%, (+1,4 puntos); y las Islas Canarias con un 8,2% (+1,7 puntos). Por el contrario, las menores tasas de absentismo se encuentran en Cataluña con un 6,7% (+0,5 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de 2023); la Comunidad de Madrid con un 6,9% (+0,4 puntos); y Baleares con otro 6,9% (+0,6 puntos).

El análisis sectorial pone de manifiesto una cierta homogeneidad respecto a las tasas de absentismo: 7,4% en industria, 7,3% en servicios y 5,5% en construcción. En cambio, teniendo en cuenta divisiones de actividades concretas se detecta una mayor disparidad. La tasa de absentismo más alta es para el transporte marítimo y por vías navegables con un 12,5% (+2,3 p.p. intertrimestrales, +1,5 p.p. interanuales). Le siguen las actividades

sanitarias con un 11,6% y las actividades de juegos de azar y apuestas con una tasa del 11,5%. En el otro extremo, las divisiones con menor nivel de absentismo son las actividades inmobiliarias que cuenta con la menor tasa (3,4%), seguida de edición y las actividades relacionadas con el empleo, ambas

con una tasa de 3,5%.

En cuanto a la siniestralidad laboral, en el primer trimestre de 2024, la incidencia se sitúa en 200 accidentados por cada 100.000 trabajadores en jornada de trabajo (-6% intertrimestral; -5% interanual) y en 32 in itinere (-13% intertrimestral; +1% interanual). Respecto a la gravedad de los accidentes, se observa que el 99,2% son de carácter leve en jornada de trabajo (124.521 accidentes) y el 98,6% in itinere (19.797 accidentes). Disminuye el número de accidentes mortales en jornada de trabajo hasta 141 (-6% intertrimestral; -4% interanual) y se sitúa en 28 in itinere (-40% intertrimestral; +17% interanual).