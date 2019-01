Madrid

Garrido los ha citado para estudiar las reivindicaciones del sector y plantearles una reforma exprés de la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid "en defensa de los derechos" de los taxistas.

El vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Jesús Fernández, ha comentado que desde el Gobierno regional no les han dado ningún detalle sobre esta propuesta de reforma.

Además, ha criticado que el Ejecutivo madrileño no haya abordado aún este asunto después de la aprobación el año pasado por parte del Gobierno central de un decreto ley sobre el alquiler con conductor (VTC) que faculta a las comunidades autónomas a regular la actividad de este sector.

"Es una cuestión de voluntad política", ha comentado.

Entre otras reivindicaciones, los taxistas madrileños quieren impedir la circulación de los VTC por la calle cuando no tengan un servicio contratado de antemano, a diferencia de los taxistas, ya que el representante de la Federación Profesional del Taxi de Madrid ha recalcado que son "servicios diferenciados"

En Madrid, mañana, se realizarán servicios mínimos con un número de 100 vehículos eurotaxis debidamente identificados, para los usuarios con una necesidad extrema, como pueden ser aquellos que necesiten desplazarse a tratamiento de diálisis, y las personas con movilidad reducida (PMR).

Los taxistas madrileños también han mostrado su preocupación ante la falta de contactos con el Ayuntamiento de Madrid: “Nos preocupa de sobremanera la falta de acción en Cibeles, el gobierno de Manuela Carmena actúa como si esto no fuera con ellos, provocando, a través de su dejadez y negligencia, un perjuicio a nuestro sector y a todos los ciudadanos de Madrid. Es importante recordar que la convocatoria aprobada es contra todas las administraciones públicas implicadas, dentro de las cuales el Ayuntamiento de Madrid tienen un papel muy relevante, lo que haga Garrido no será suficiente si Carmena no cumple con su parte. Es por ello que hago un llamamiento a la alcaldesa para que después de tantos rodeos, sea valiente y de la espalda a los intereses de Uber y Cabify que tanto han condicionado su mandato, alejándole de quienes prestamos un verdadero servicio público a todos los madrileños. Aún está a tiempo de hacer lo correcto y ponerse a nuestro lado en esta lucha. Esperemos que no deje pasar este tren”, escribía en un comunicado Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi y de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid.