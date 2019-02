IAG, el holding del que forman parte las aerolíneas españolas Iberia y Vueling, mueve ficha. Ante la inminencia de un Brexit sin acuerdo, su consejo de administración ha decidido fijar en el 47,5% el máximo total permitido de accionistas no comunitarios en aplicación a lo previsto en el artículo 11.8 de sus estatutos sociales, según ha comunicado a la CNMV. La Unión Europea establece que para que cualquier aerolínea mantenga sus derechos de vuelo al menos el 50% de su capital debe estar en manos de accionistas de la Unión. El grupo aéreo señala que, debido al nivel de propiedad del capital social por parte de inversores que no pertenecen a la UE, es necesario establecer un máximo total permitido. Según el artículo 11.8 de sus estatutos, y tras la publicación de este anuncio, IAG afirma que no podrá tener lugar ninguna adquisición de acciones del grupo por inversores no comunitarios (No UE). Actualmente, Qatar Airways es el primer accionista de IAG con el 21,4% desde que entrara en el grupo en 2015 por delante de Capital Research (10%), Europacific Growth (5,261%), Lansdowne (3,95%) e Invesco (1,1%).

A pesar de que la medida viene motivada por la posibilidad de una Brexit duro, lo cierto es que IAG advierte en su comunicado de que las personas británicas “no son ni serán tratadas como personas No UE y que, en consecuencia, no están ni estarán sujetas a las restricciones a la adquisición de acciones mencionadas, salvo que la compañía notifique a los accionistas otra cosa”. Al respecto, añade que “no tiene planes de emitir dicha notificación”, lo que dejaría expuestos sus derechos de vuelo en caso de una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo.

Desde que la posibilidad de un Brexit duro haya ganado enteros, varias aerolíneas europeas, incluida Iberia, buscan opciones para no perder sus derechos de vuelo. El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, aseguró la semana pasada que el Ministerio de Fomento había dado el visto bueno al plan que la aerolínea les había presentado para seguir operando en la UE. Días antes, en el Congreso, el responsable del departamento, José Luis Ábalos, aseguró que algunas aerolíneas estaban trabajando en “cambios en su accionariado” para no perder sus derechos de vuelo tras el Brexit.