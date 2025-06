Oleada de protestas en toda España contra el turismo masivo: “Un turista más, un vecino menos”

Miles de personas se han manifestado este domingo en varias ciudades como Barcelona, Palma, San Sebastián y Granada contra el turismo masivo, un modelo que, según denuncian, expulsa a los vecinos de los barrios y dispara el precio de la vivienda.

En el centro de Palma, miles de manifestantes han criticado el turismo de masas en Mallorca que consideran insostenible para el desarrollo local en una protesta que se ha extendido a Ibiza, uno de los destinos más conocidos de Baleares.

"Hay que acabar con la turistificación, decrecer turísticamente y poner límites", dijo a los periodistas Jaume Pujol, portavoz de la plataforma Menys Turisme, Més Vida ('Menos turismo, más vida'), convocante de la protesta en Palma, secundada por más de 90 organizaciones.

Con pancartas en catalán y en inglés (con mensajes como "Rich foreign property buyers go to hell", que en español quiere decir 'Compradores ricos de propiedades, idos al infierno'), los convocantes exigen medidas como prohibir el alquiler vacacional, reducir el número de vuelos a las islas y mantener la moratoria a los megacruceros, entre otras.

En San Sebastián, las consignas a favor de la vivienda como un derecho y en contra del turismo masivo se han alternado hoy en una manifestación en la que alrededor de medio millar de personas ha rechazado el modelo turístico y urbanístico de una ciudad que, según han destacado, se halla "en emergencia habitacional".

A la marcha, convocada por la plataforma por el decrecimiento turístico Bizilagunekin, se han adherido 48 asociaciones, sindicatos y colectivos ciudadanos que consideran que la falta y la carestía de la vivienda en Donostia están directamente relacionadas con una industria turística "fuera de control".

Alrededor de medio millar de personas se han sumado a la protesta, que ha partido del Paseo de la Concha tras dos pancartas, la primera reclamando el "stop" a la "turistificación" y la segunda "una vivienda digna".

Antes del comienzo de la manifestación, Eihar Egaña, portavoz de Bizilagunekin, ha dicho a los periodistas que este "es un problema transversal" que afecta a muchos lugares en el mundo, a ciudades como Venecia, Lisboa y Barcelona que, como San Sebastián, han respondido al llamamiento realizado por la red SET del Sur de Europa frente a la "turistificación".

Precisamente, en Barcelona este domingo unas 600 personas, según la Guardia Urbana, se han manifestado para protestar contra el turismo masivo en la ciudad, en una marcha que los Mossos d'Esquadra han impedido llegar a las inmediaciones de la Sagrada Familia.

Convocados por la Asamblea de Barrios por el Decrecimiento Turístico, los manifestantes se han concentrado en los Jardines de Salvador Espriu, conocidos popularmente como los Jardinets de Gràcia, y han proseguido su marcha por el Passeig de Gràcia en dirección mar.

A la protesta, que se ha convertido en un clamor contra el reciente anuncio del proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat impulsado por el Govern, han acudido cargos de Comuns y de la CUP.

Durante la protesta, los manifestantes han exhibido carteles con lemas como "pan, techo futuro", "el turismo nos roba" o "un turista más, un vecino menos", y han proferido cánticos contra los turistas, como "mires donde mires, todo son guiris".

Contra el turismo "depredador" en el Albaicín

En Granada, varios cientos de personas se han sumado este domingo a las protestas convocadas en el Mirador de San Nicolás de Granada por la plataforma Albayzín Habitable, un movimiento ciudadano que clama contra un modelo de turismo "depredador" y exige medidas para que no se expulse a los vecinos del barrio.

El Albaicín, declarado Patrimonio de la Humanidad de la Alhambra, dedica una de cada cuatro de sus viviendas a uso turístico, unas cifras que la plataforma ha presentado como ejemplo de la turistificación de un barrio que quiere mantener su esencia.

Pese a las altas temperaturas y al inicio este sábado de la Feria de Granada, cerca de 350 personas, según la organización, se han sumado a una protesta que ha elegido como escenario el Mirador de San Nicolás, un emblema del barrio y también del turismo en Granada.

El portavoz de Albayzín Habitable, César Rodríguez, ha explicado a EFE que la protesta de este domingo sirve para alzar la voz contra un modelo "depredador" que está expulsando a los vecinos del barrio y sirve además para hacer balance de un año de actividades para blindar la "esencia albaicinera".

Los vecinos han lucido pancartas y camisetas con lemas como "Calle sin vecinos", "Somos barrio", "Más residentes, menos clientes" o "More vecinas, less turistas".