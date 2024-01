El Ibex 35 deja atrás los 10.000 puntos en una sesión teñida de rojo

El índice español ha tenido una sesión marcada por las caídas de la mayoría de sus compañías debido a la disparidad de opiniones sobre este 2024. El discurso de ayer de Robert Holzmann, uno de los miembros del Banco Central Europeo, afirmando que no esperaba recortes de tipos este 2024, demuestra que no existe consenso sobre si el mercado descontó de manera anticipada unas bajadas de tipos de interés que quizás no se produzcan, tanto en Europa como en Estados Unidos.

Dentro del índice, Solaria se ubica en la parte más baja de la tabla con una caída de más del 4,5%. La empresa tiene una elevada deuda y una valoración exigente, lo que ha provocado que los inversores pongan el foco en la compañía. Acciona y Acciona Energía siguen su camino, lo que deja al sector renovable en un terreno negativo en el año. Otro sector que sufre hoy es el bancario, a consecuencia de una rebaja de precio objetivo por parte de JP Morgan para Banco de Sabadell, que es la que más cae dentro de la industria y que podría ser la primera que sufre un recorte, pero no la última. En el otro lado de la tabla vemos a Grifols, que rebota ligeramente pero que aún está muy lejos de los precios a los que cotizaba justo antes de que Gotham lanzara su informe bajista.

En el plano internacional, debemos destacar el dato de inflación de Alemania para el mes de diciembre, que se confirma que se ubica en el 3,7%. El dato no sorprende al mercado, pero sí hace pensar que la inflación aún podría estar lejos de ubicarse en el 2%. Sin embargo, el dato intermensual es de 0,1%, que anualizado nos daría una inflación menor al objetivo del BCE. En definitiva, debemos estar atentos a cómo avanzan los precios tanto en la principal economía de Europa como en la Eurozona.

En las materias primas tenemos un petróleo que cae ligeramente como consecuencia de las tensiones en el Mar Rojo y que están dificultando las entregas de crudo. En concreto, se estima que la duración del transporte habría aumentado en 10 días. Por otro lado, el bitcoin sube más de un 1,5%, pero no ha tenido el impulso que el mercado pensaba tras aprobarse su ETF por parte de la SEC.

Javier Cabrera, analista de XTB