El Ibex 35 no se separa de la barrera de los 9000 puntos

La solidez de los datos macroeconómicos de Estados Unidos ha reavivado en las últimas fechas las posibilidades de un nuevo aumento de los tipos de interés, lo que explica en parte la incertidumbre actual en los mercados, que junto con la situación actual del conflicto en Oriente Medio, pesa sobre las bolsas. La mayor fortaleza de la economía estadounidense podría ampliar la brecha de los tipos de interés entre Estados Unidos y Europa.

La gran avalancha de cuentas de la temporada en España llega con empresas del Ibex como Iberdrola, Repsol, Banco Sabadell y Fluidra presentando resultados. Además, todas las miradas se centraban en la reunión del Banco Central Europeo que, tal y como se esperaba, ha puesto fin a una serie de diez aumentos consecutivos de los tipos de interés. Esta pausa coincide con el aumento de los riesgos de recesión en la eurozona, una situación diferente a la que enfrenta la Reserva Federal.

Fluida y Sabadell se disputan el liderazgo de los valores que más suben del Ibex, con un repunte alrededor del 5% en ambos casos. Iberdrola cotiza sin movimientos relevantes a pesar de anunciar unos resultados que superan las previsiones, con un aumento del beneficio neto del 17% en los nueve primeros meses. Además, la empresa energética eleva su dividendo un 11%. Quién no ha salido reforzado de los resultados trimestrales ha sido Repsol, el cual se deja hoy un 1. El más rezagado de la sesión es Cellnex que pierde un 2,5%. El selectivo nacional no logra poner resistencia a las ventas y presiones bajistas pero por otro lado no se aleja de la barrera importante de los 9000 puntos.

El barril de crudo, más sensible al conflicto en Oriente Medio, choca en su rebote con la barrera de los 90 dólares. El barril tipo West Texas, de referencia en EEUU, cotiza a 84 dólares.

El euro se repliega a 1,05 dólares, desde los 1,07 dólares de principios de semana. La libra británica se mantiene en 1,21 dólares. Ambas divisas han tenido un comportamiento mixto durante toda la semana.

El oro se mantiene en niveles elevados, apoyado por el inversor en busca de activos refugio. El metal precioso vuelve a cotizar cerca de los 2.000 dólares la onza. El bitcoin cae por debajo de los 34.000 dólares, pero se mantiene cerca de máximos de año y medio.

Felipe Fernández, analista de XTB