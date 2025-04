India también existe

Salvo error u omisión por mi parte, España no tiene vuelos regulares directos con India. Creo que esa es la prueba más evidente de que las relaciones entre los dos países son más bien escasas. Desde el punto de vista político, disponemos allí de una Embajada, faltaría más, y también Oficina Comercial, pero la verdad es que, hasta ahora, este país ha estado fuera de nuestro radar.

Y, poco a poco, a la chita callando, figura dentro de las cinco potencias mundiales, junto a Estado Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. Según datos de varias agencias de la ONU, India se ha convertido ya en el país más poblado del planeta y sus matemáticos y programadores informáticos están hoy a la cabeza mundial de su especialidad. Tiene una población mucho más joven que la de la de China, y, por supuesto, que la de Estados Unidos y las envejecidas de la UE –que lleva camino de convertirse en un parque temático– y Japón. Según algunas fuentes conocedoras de este país, cada mes que pasa se incorporan al mercado laboral más de un millón de jóvenes al cumplir los 18 años. En resumidas cuentas, que debemos poner en el foco a la India y más en el nuevo contexto geoestratégico mundial.

Lo de China está muy bien, pero toca mirar a los indios. Así lo ha entendido la Comisión Europea de Von der Leyen, que hace dos meses se desplazó en pleno a Nueva Delhi para mantener una reunión con el gobierno federal de este país y relanzar las negociaciones, que llevaban un par de años estancadas, con el objetivo de firmar un acuerdo comercial de amplio espectro antes de que acabe este ejercicio.

Todo apunta a que esto va a resultar imposible, porque los Estados miembros y la India viven en «galaxias diferentes», según ha afirmado uno de los negociadores de Bruselas pero, por intentarlo, que no quede. Es verdad que China es el presente y también el futuro. Pero de lo que ya no cabe duda es de que este último, el futuro, pasa por los 1.460 millones de indios, a los que es necesario prestar más atención, aunque Rodríguez Zapatero y Sánchez no los hayan puesto todavía en su foco, como sí han hecho con los chinos. ¡Buena Semana Santa!