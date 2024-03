El informe de la CNMV no despeja las dudas de los inversores y Grifols pierde otro 5% en bolsa

El informe publicado ayer por la Comisión Nacional de los Mercados y Valores (CNMV) que exonera a Grifols de tener que reformular sus cuentas y da por buena su deuda a pesar de las dudas levantadas sobre su contabilidad por los ataques del fondo bajista Gotham City Research no ha servido para despejar por completo las dudas de los inversores. Los títulos de la compañía farmacéutica viven hoy su enésimo vía crucis desde que Gotham inició sus ataques en enero y pierden más de un 5%.

Desde que el fondo estadounidense pusiera en duda por primera vez las cuentas de Grifols, sus acciones han perdido casi la mitad de su valor y cotizan en el entorno de los 8 euros, cuando en el arranque de año estaban por encima de los 14.

El supervisor bursátil publicó ayer los resultados de la investigación abierta a Grifols a raíz de los ataques de Gotham y a pesar de que no ha identificado "errores significativos" en las cuentas anuales de la firma, sí que ha hallado deficiencias relevantes en el detalle y exactitud de los desgloses y notas explicativas que soportan la información financiera en algunos ejercicios y la presentación de las llamadas medidas alternativas del rendimiento, en particular el beneficio bruto de explotación (ebitda) y la ratio entre deuda y ebitda.

La CNMV tampoco ha encontrado "evidencias que permitan concluir que el endeudamiento financiero reflejado por Grifols en sus estados financieros anuales consolidados no se corresponde con la realidad".

Como conclusión, el supervisor afirma que "no identifica actualmente la necesidad de llevar a cabo reformulación alguna de las cuentas de Grifols" ni tampoco se plantea imponerle sanción alguna.

A pesar de que la compañía valoró el informe por dar el visto bueno a su endeudamiento, la realidad es que los inversores siguen teniendo dudas sobre la compañía. "Desde el equipo de análisis de XTB seguimos pensando que la confianza de los inversores en la empresa está bastante dañada y le llevará tiempo volver a recuperarla", aseguran desde la plataforma de "trading". Además, añaden, "no hay que olvidar que Grifols sigue teniendo problemas de endeudamiento y que tiene dificultades para generar flujo de caja libre. Hasta que el mercado no digiera el informe, no sabremos qué pasará con la acción de Grifols. De hecho, en el corto plazo podríamos ver mucho movimiento especulativo, con posiciones cerrándose tanto hacia una dirección como a otra. Posteriormente será cuando se vea la confianza de los inversores tanto en el desempeño a medio y largo plazo de la empresa, como en el modelo de negocio", añaden.