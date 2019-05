El número de cajeros ha ido descendiendo en España al mismo nivel que se han reducido las oficinas bancarias, sobre todo en las zonas rurales. En los últimos nueve años han pasado de los 61.714 que había en 2008 a los 50.839 de 2017, 10.875 cajeros menos. Pese a ello, son parte indispensable de nuestro día a día y saber cuál cobra las menores comisiones puedo ser fundamental en nuestro ahorro a fin de mes.

Los cajeros de ING son los más baratos para los clientes de otras entidades que los utilizan, a los que se les cobra una comisión de 0,5 euros, mientras que en el lado contrario se sitúan los de Liberbank, con un importe de 2,5 euros, según el estudio de iAhorro.com sobre las comisiones de los cajeros en 2019. Bankinter se sitúa en la segunda posición con las comisiones más asequibles por la retirada de efectivo, entre 0,5 euros y 1 euro. El Top 3 de los cajeros baratos lo cierra Ibercaja, con unas comisiones que van desde 0,5 euros hasta un máximo de 1,8 euros, dependiendo de la entidad de la que es cliente el usuario que retira efectivo.

Kutxabank y Abanca se colocan inmediatamente por detrás, ya que ambas tienen los mismos acuerdos de colaboración. Así, estos bancos repercuten comisiones que van desde los 0,5 euros a los 1,95 euros. Por el contrario, Liberbank es el banco, de los 16 analizados por iAhorro, con los cajeros más caros para sus no clientes. La entidad de origen asturiano aplica un coste de 2,5 euros por cada retirada de efectivo. Le siguen Caixabank, Banco Santander, Banco Popular, Openbank y Deutsche Bank, cinco entidades que cobran dos euros a cualquier cliente que no sea de su entidad y que saque dinero en alguno de sus cajeros.

Además de ING, otros bancos que trabajan a través de la red y que no disponen de una red propia han encontrado otras soluciones. En el caso de Openbank cabe destacar que solo tiene un cajero en toda España, aunque sus clientes pueden usar los de Banco Santander y Banco Popular sin pagar comisiones. Por su parte, como Mediolanum no dispone de una red propia ofrece a sus clientes 52 disposiciones en efectivo sin coste, a partir de las cuales cobraría dos euros, mientras que el resto de usuarios no pueden retirar efectivo desde esta entidad.

España, por tradición, había desarrollado un sistema peculiar de sacar dinero con tarjetas. Lo normal en los países de nuestro entorno era que la entrega de efectivo fuera gratis o pagando una sola comisión si era de un banco ajeno al nuestro. Pero en España, el pago lo hacíamos dos veces, en el momento y en nuestra entidad. Cuando se desarrolló el sistema de tarjetas en España se hizo a través de tres redes bancarias: 4B (llamada así porque la formaron 4 bancos), Servired y Red 6000 (pequeñas y medianas cajas). Con este sistema se establecía y diferenciaba el coste. Así, si pertenecías a esa red podías sacar dinero de forma gratuita dentro de tu red o al menos con un coste muy reducido. Por el contrario, si sacabas dinero en otra red el coste se incrementaba. En 2016, entró en vigor una nueva regulación para evitar el doble cobro por la retirada de efectivo. De esta manera, los propietarios de los cajeros son los únicos que cobran por sacar dinero. La entidad propietaria de la tarjeta que se ha usado para estas disposiciones en efectivo decidirá si repercute este coste o no a su cliente. Algunas entidades tienen acuerdos bilaterales para que las comisiones sean más bajas para sus clientes. Por ello, es muy importante conocer los acuerdos de nuestra entidad con otros bancos para saber dónde podemos sacar sin ningún coste o saber qué cajeros son los que más comisiones cobran.