El inquilino abandona el piso de alquiler: esto es lo que se debe revisar

El contrato de alquiler tiene una duración habitual de un año, aunque este puede ir prorrogándose hasta un máximo de cinco años, si quien alquila es una persona física y hasta siete en el caso de una empresa. No obstante, este también puede cancelarse antes del plazo de tiempo acordado por diferentes motivos como que el inquilino quiera abandonar la vivienda.

Los inquilinos deben dejar el piso tal y como lo encontraron, ya que sino, el casero podría reclamar los desperfectos en la vivienda o incluso quedarse con la fianza, tal y como establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Por tanto, antes de firmar el contrato de alquiler es importante elaborar un inventario, es decir, un documento en el que se detallen todos los elementos con los que cuenta la vivienda en el momento de alquilarla y su estado. De esta forma, cuando el inquilino abandone la vivienda, será fácil analizar si falta un objeto o incluso si ha sufrido algún desperfecto, y en este caso, descontar su importe de la fianza. En este contexto, desde el portal inmobiliario Fotocasa explican las comprobaciones que el casero debe hacer cuándo los inquilinos abandonen la vivienda.

¿Está el inmueble en el mismo estado?

El artículo 23 de la LAU establece que el inquilino deberá responsabilizarse de todas aquellas reparaciones causadas por el uso diario de la vivienda. Pese a ello, el arrendatario no podrá realizar ninguna obra sin el consentimiento del casero por escrito. Por tanto, uno de los aspectos a revisar será ver si la vivienda está tal y como la entregó el propietario al inquilino.

¿Sigue habiendo el mismo mobiliario y en las mismas condiciones?

El casero deberá comprobar si en la casa sigue habiendo el mismo mobiliario y si se encuentra en buen estado. En el caso de que los muebles hayan sufrido alguna rotura o daño, que no haya sido causados por su uso diario, el propietario podrá descontarle al inquilino su importe de la fianza del alquiler.

¿Funcionan bien los electrodomésticos?

El propietario de la vivienda debe revisar que los electrodomésticos con los que cuenta este espacio funcionan correctamente o si, en cambio, se han estropeado durante la estancia del inquilino.

¿Existe algún desperfecto en los elementos estructurales del piso alquilado?

Las puertas, ventanas, paredes o suelos son elementos estructurales de la vivienda y no deberán presentar ningún desperfecto. En el caso de que hubieran sufrido alguno por su uso diario y el inquilino no los haya arreglado durante su estancia en el inmueble, la fianza o la garantía adicional le sirven al casero para pagar estos desperfectos. No obstante, si los desperfectos tienen lugar por el paso del tiempo, la reparación corre a cargo del propietario.

¿Se ha dejado el inquilino algún objeto personal?

A la hora de abandonar el piso, no es de extrañar que el inquilino se olvide de algún que otro objeto personal como pueden ser libros o incluso ropa. Por ello, será importante que el casero se ponga en contacto con el arrendatario para devolvérselos. No obstante, en el caso de que no los quiera, desde el portal inmobiliario recomiendan dejar por escrito esta renuncia, y que, por consiguiente, estos objetos pasen a ser propiedad del casero.