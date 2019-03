«Invertimos en investigación el 70% del volumen de nuestra facturación»

Cuando empezó como una empresa española que debía competir con las multinacionales, José María Fernandez Sousa-Faro pensó que, si hacía lo mismo que ellas, fracasaría ya que no podía disponer de los mismos recursos. Por ello se arriesgó a hacer algo diferente. A buscar un campo en el que, si tenía éxito, no tuviera competencia. Pensó que existen antitumorales naturales de mucho éxito que se extraen de plantas terrestres o de bacterias del suelo. Pero nadie había buscado en el mar. Y como el 80% de los seres vivos son marinos, había allí un gran campo de acción. El tiempo le ha dado la razón, ya que es la primera compañía mundial que ha registrado un antitumoral marino, el Yondelis, en 2007, para sarcoma de tejidos blandos.

– ¿Como le puede afectar el ambiente de recesión económica mundial?

– Nuestras ventas son a nivel mundial y exportamos el 92% de nuestro producto Yondelis, con lo cual, es cierto que dependemos de la economía mundial, pero en el sector de la salud quien necesita tratamiento lo compra y, por ello, no esperamos que este año nos veamos afectados por acontecimientos negativos de la macroeconomía. No creo que nos vaya afectar negativamente la situación mundial. La salud no es cíclica.

– ¿Qué expectativas tiene la compañía para este ejercicio?

– Este es un año muy importante. De momento, llevamos una revalorización en bolsa de la acción del 32%, mientras que el Ibex lo ha hecho un 8%. Es decir, hemos crecido cuatro veces más que el selectivo y no es un rally alcista. Creo que es recuperar la posición en la que deberíamos estar porque al final del año pasado cayeron muchos valores, el nuestro entre ellos.

– ¿Habla de un rally alcista para las acciones de PharmaMar?

– Sí. Creo que se puede producir en lo que resta del año porque tenemos muchas y muy buenas expectativas respecto a nuestra tercera molécula, que es el Zepsyre (lurbinectedina), que está mostrando una actividad muy buena en un tipo de cáncer muy agresivo como es el cáncer de pulmón de célula pequeña, donde en los últimos 23 años no se ha aprobado ningún tratamiento en segunda línea, que es donde vamos nosotros. Y, ahora mismo, no hay ningún otro estudio en marcha que pueda competir con el nuestro. Nosotros vamos a comunicar en el primer semestre los resultados de un estudio que estamos haciendo en monoterapia y tenemos otro estudio en combinación, cuyo resultado esperamos para final de este año. Es decir, tenemos dos opciones de registro: una en monoterapia, y otros en combinación. Los datos que ya se han presentado en congresos anteriores, tanto en combinación como en en monoterapia, son muy positivos; en supervivencia, en concreto, son los mejores datos que se han publicado hasta la fecha, lo cual nos hace ser muy optimistas de cara al registro.

– Hablamos de unas ventas que multiplicarán varias veces las de Yondelis...

– Hay una gran expectativa y los líderes de opinión, oncólogos expertos en cáncer de pulmón, están muy contentos con estos resultados. Los iremos anunciando a lo largo del año, ya que habrá una serie de noticias derivadas de esta actividad, como los resultados finales del estudio en monoterapia, que tendremos relativamente pronto, las comunicaciones de estos resultados en congresos, las reuniones con las agencias reguladoras, las posibles licencias... es decir, vamos a generar una serie de anuncios que creo que van a ser muy positivos para el valor.

– ¿No son excesivamente lentos los procesos para la aprobación de nuevos fármacos?

– Estamos ante un sector muy regulado, ya que, antes de aprobarte un compuesto, primero tienes que descubrirlo, mostrar que es activo en células tumorales, luego, tienes que pasar a animales de experimentación y demostrar que elimina tumores en ellos y, además, mostrar que no es tóxico y, sólo entonces, te permiten ensayarlo en humanos. En esta última etapa, hay tres fases y cada una lleva su tiempo. La fase tres es la última, en la que tienen que compararte con lo que hay en el mercado y batirlo. En total, podemos hablar fácilmente de 14 años. Pero en el caso del Zepsyre, en cáncer de pulmón microcítico, hemos llegado al final. Ya hemos hecho la fase tres. Hemos reclutado a los pacientes, los hemos tratado y estamos a la espera de que nos lleguen los resultados, ya que una de las cosas que nos piden es demostrar que los pacientes tratados con este medicamento viven más que con el comparador. Hay que dejar pasar un tiempo, y estamos ya en esa fase final. En el caso de monoterapia, estamos a muy poco de saber el resultado.

– ¿Y para cuando la comercialización?

– Nosotros ya contamos con una red comercial en Europa y, a diferencia de como lo hicimos con Yondelis, tenemos una oportunidad importante para dar el salto a América y comercializarlo nosotros en Estados Unidos. Posiblemente, busquemos algún acuerdo conjunto de comercialización con empresas ya establecidas.

– ¿Qué supondría este fármaco para la cifra de facturación de la compañía?

– Actualmente, Yondelis está vendiendo un volumen de unos100 millones. Los analistas hablan ya de un mercado para cáncer de pulmón de unos 2.000 millones para los próximos años en segunda línea de tratamiento, donde vamos nosotros con nuestra molécula, y vamos a estar solos si se aprueba. Esto pone a lurbinectedina en una facturación que será varias veces la de Yondelis. Basta ver el mercado, lamentablemente, con un número de pacientes creciente, donde esperamos una cuota importante, superior a la que tiene Yondelis en Sarcoma. Si nuestras previsiones de ventas se cumplen, podríamos alcanzar los 1.200 millones de facturación.

– ¿En que otros fármacos avanzan?

– En cáncer nuestro producto estrella es el Zepsyre, que ya hemos comentado, que se encuentra, actualmente, en la fase final de cáncer de pulmón, y que confiamos en su aprobación. Además, Zepsyre tiene actividad en otros tumores, cuyo desarrollo llegará después. Y contamos con otros productos en otros campos. Concretamente, en oftalmología, una filial nuestra, llamada Sylentis, tiene ya un estudio hecho de fase tres en dolor ocular asociado al ojo seco, que ha demostrado que reduce el daño corneal. Con estos datos positivos, vamos a negociar los siguientes pasos para llegar a la aprobación.

– ¿Cúales han sido los resulatados el pasado ejercicio y que proyectos hay a medio y largo plazo?

– Hemos cerrado con pérdidas de cinco millones, ya que aprovechamos la oportunidad de tener la nueva molécula, Zepsyre, con tan buena actividad en cáncer de pulmón, para hacer un especial esfuerzo en I+D de este producto. Cómo sólo tienes 20 años de vida de la patente, tienes que acortar los plazos todo lo posible para rentabilizar el producto en los años de vida útil comercial. Somos una empresa especial en España, ya que hacemos un gran esfuerzo en I+D y dedicamos a investigación el 70% de nuestra facturación, mientras la media nacional es del 1,2,%. Creo que deberíamos estar en la bolsa americana, pues en Estados Unidos sí que existe esa experiencia. En el Nasdaq, hay 200 empresas como la nuestra y, continuamente, son evaluadas por analistas, por bancos de inversión...

Una empresa con proyección global

PharmaMar es una compañía biofarmacéutica con sede en Madrid, centrada en oncología y comprometida con la investigación y desarrollo que se inspira en el mar para el descubrimiento de moléculas con actividad antitumoral. En su actividad, busca productos innovadores para tratamiento del cáncer. Actualmente, PharmaMar es uno de los líderes mundiales en el descubrimiento de antitumorales de origen marino y tiene una importante cartera preclínica de compuestos y un potente programa de I+D. La compañía desarrolla y comercializa Yondelis en Europa y dispone de otros tres compuestos en desarrollo clínico para tumores sólidos: lurbinectedina (PM1183), PM184 y PM14. Tiene presencia en Alemania, Italia, Francia, Suiza, Bélgica y EE.UU, y cuenta con participaciones mayoritarias en otras compañías: Genomica, primera empresa española en el campo del diagnóstico molecular; Sylentis, dedicada a la investigación de las aplicaciones terapéuticas del silenciamiento génico, y en el sector químico, Zelnova Zeltia.

EL PERFIL

De origen gallego, este catedrático en Bioquímica de las Universidades Complutense de Madrid y de Santiago de Compostela es un apasionado de la investigación de nuevos fármacos, actividad a la que ha dedicado más de 30 años de su carrera profesional. Además de sus estudios universitarios en bioquímica, José María Fernández Sousa-Faro es licenciado en Dirección de Empresas por el IESE de Madrid. Como consecuencia de su pasión por la investigación, cuenta con alrededor de un centenar de publicaciones y patentes en el área de bioquímica, antibióticos y biología molecular. Posee una experiencia de más de 25 años en la industria farmacéutica, en ICI-Farma, Antibióticos, Zeltia y PharmaMar. Fue miembro de los Consejos de Administración de Antibióticos, de Penibérica, de Biolys, de ICI-Farma, de Pescanova, de Transfesa, de Cooper–Zeltia, de ICI-Zeltia y del Banco Guipuzcoano. Fundó PharmaMar en 1986 y, desde entonces, es presidente ejecutivo y la cabeza visible de esta compañía.