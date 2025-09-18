José Elias responde a la eterna pregunta: comprar o alquilar una casa

La discusión sobre si conviene más comprar o alquilar una vivienda vuelve a situarse en el centro del debate en 2025. En un contexto marcado por el aumento de los precios del alquiler y el endurecimiento de los requisitos hipotecarios, el empresario José Elías —presidente de Audax Renovables y una de las mayores fortunas de España— compartió su opinión en una entrevista en el canal de YouTube de Enric Ponce.

“Comprar es para asalariados, alquilar para quienes tienen capital”, resumió Elías, provocando un intenso debate en redes sociales. Su postura se basa en un análisis detallado que varía según la situación económica de cada persona.

Libertad vs. estabilidad

Según Elías, la decisión depende en gran medida del nivel de ingresos. “Si tienes un salario fijo y vives con un presupuesto ajustado, la compra de una vivienda representa una inversión a futuro: te libras del gasto fijo del alquiler y ganas estabilidad de cara a la jubilación”, explicó. Por el contrario, quienes disponen de liquidez y no dependen de un sueldo pueden aprovechar la flexibilidad del alquiler y destinar su capital a inversiones más rentables.

Rentabilidad del alquiler y tamaño de la vivienda

El empresario también analizó cómo el valor del inmueble influye en la rentabilidad del alquiler. Por ejemplo, un piso de 200.000 euros que se alquila por 800 euros al mes ofrece un rendimiento bruto del 4,8%, mientras que una vivienda de 500.000 euros alquilada por 1.200 euros apenas alcanza el 2,8%.

Su recomendación es clara: "Mejor comprar varias viviendas pequeñas que una grande y cara", de modo que se diversifica el riesgo y se optimiza el rendimiento del capital invertido.

Hipotecas y apalancamiento

Elías destacó el uso de la hipoteca como herramienta para mejorar la rentabilidad de la inversión, ya que permite reducir el capital inicial necesario y aumentar el retorno. Sin embargo, reconoció que muchas personas no disponen del 20% de entrada que exigen los bancos, lo que limita el acceso a este modelo.

El alquiler como impulso a la compra

El contexto actual de alza de precios del alquiler influye en la decisión de compra. “Hoy en día, en muchas ciudades, una hipoteca mensual puede ser más barata que el alquiler por una vivienda similar”, afirmó Elías, instando a quienes pueden permitírselo a “hacerlo cuanto antes”.

Opinión personal y polémica

El empresario también generó polémica en redes sociales al compartir su experiencia personal en X (antes Twitter). "He sido parte de la clase baja y sé que es posible subir", afirmó, y lamentó que gran parte de las críticas provengan “desde abajo” más que desde las élites.

No hay una única respuesta

Elías concluye que la decisión entre comprar o alquilar depende de la situación financiera y los objetivos de cada persona. Mientras que la propiedad ofrece seguridad a largo plazo, el alquiler puede liberar capital y ofrecer mayor flexibilidad financiera a quienes tienen capacidad de invertir.