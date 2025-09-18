Directo
Newcastle - Barcelona, en directo hoy: jornada 1 de la fase de liga, Champions League
Tras la goleada ante el Valencia, los de Hansi Flick enfrentan su primer partido de la Liga de Campeones con la notable baja de Lamine Yamal
Última hora del Newcastle vs Barcelona, en directo hoy: jornada 1 Champions League, en vivo online
Newcastle United: Último entrenamiento previo al debut en Champions
Bobby Robson, un hombre que levantó trofeos en Cataluña y devolvió la esperanza al noreste
La lista de convocados de Flick
Palabras de Hansi Flick en le rueda de prensa
FC Barcelona: Último entrenamiento previo al partido de hoy
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Newcastle United y el FCBarcelona, por la primera jornada de la liguilla de la UEFA Champions League. 👋🏻⚽
