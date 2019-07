La venta de vehículos diésel se desploma hasta niveles de 1996

Los vehículos con motores diésel están siendo especialmente golpeados por la crisis institucional. Sus ventas han disminuido un 30% en el primer semestre del año, arrastradas por un mercado en retroceso por la incertidumbre y la falta de concreción de las políticas medioambientales por parte del Gobierno. Esto ha provocado una caída del 5,7% de las ventas generales del sector, según los últimos datos ofrecidos por las patronales de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) y concesionarios (Faconauto).

Los continuos ataques contra los vehículos de gasóleo, conscientes o no, por parte del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, se materializaron en las palabras de la ministra de Desarrollo Sostenible, Teresa Ribera, cuando aseguró que «los diésel tienen los días contados». Desde entonces las ventas del sector del automóvil en España han ido bajando sin cesar ante la incertidumbre por parte de los compradores, que no saben por qué opción apostar, y por el temor a una inminente recesión económica en los próximos meses. Los consumidores están retrasando sus decisiones de compra a la espera de que se aclare la situación, aunque el adelanto por parte del Gobierno de prohibir los motores de combustión en el año 2040 no ha ayudado nada.

Pero la bajada de las ventas de turismos diésel no es nueva. Son ya seis ejercicios los que las matriculaciones de este tipo de vehículos cayeron, hasta situarse en junio en niveles de 1996.

Y en los seis primeros meses de 2019 esta tendencia se ha mantenido. Las nuevas matriculaciones de vehículos de gasolina han superado a las de gasóleo. En concreto, su cuota de mercado se sitúa ya en el 61,7% para las nuevas matriculaciones. Los diésel apenas llegan al del 27,7% y los coches propulsados con energías limpias siguen subiendo sus números, y superan ya el 10%.

Sumados los canales de empresas, compañías de alquiler y particulares, en España se han vendido entre enero y junio 192.080 turismos a diésel, lo que supone 79.650 unidades menos que en el mismo semestre del año pasado.

A pesar de la restricción de paso en algunas ciudades y de la amenaza del incremento de la fiscalidad a las emisiones, los coches a diésel siguen dominando el parque español de turismos.