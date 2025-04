La búsqueda de generadores para casa se dispara: donde comprar y cuanto cuestan

Hoy, lunes 28 de abril de 2025, será recordado por todos los españoles como el día del gran apagón en España. El caos se ha apoderado de todo el país, donde las carreteras se han visto totalmente colapsadas y los españoles no se han podido comunicarse los unos con los otros a no ser que fuera en persona, ya que las redes telefónicas y el Wifi han dejado de funcionar; la luz se ha despedido de nosotros hasta, por lo menos, un tiempo estimado de entre 6 y 10.

Las casas están totalmente apagadas, como también lo están los supermercados y las gasolineras. El sector servicios se ha visto en la obligación de cerrar sus puertas hasta que todo vuelva a la normalidad, salvo algunos casos. No obstante, los más previsores se guardarán un as en la manga y dispondrán de dispositivos que les brinde de la energía que necesiten en caso de que haya un apagón no esperado. El más habitual de todos es un generador.

¿Qué es un generador eléctrico y para qué sirve?

Un generador eléctrico es una máquina rotativa que se encarga de. Todo esto se hace mediante una interacción de sus componentes principales, los cuales son los siguientes: el rotor, que es el componente que gira, y el estátor, la que es la parte estática. En el momento en el que el propio generador se pone en movimiento,. Estos dispositivos también pueden diferenciarse según el tipo de corriente que producen, en los que se encuentran, o bien los alternadores, o bien los dinamos. Los primeros producen electricidad en corriente alterna, mientras que los dinamos la generan en corriente continua.

Algunos de los generadores más reconocidos son los siguientes:

Eléctricos tradicionales: suelen utilizar motores impulsados por combustibles fósiles como la gasolina, el diésel o el gas natural. Son comunes en usos portátiles o en instalaciones de respaldo energético, como hospitales o fábricas. También existen los impulsados por turbinas, como las hidráulicas, las eólicas o de vapor.

Renovables: aprovechan fuentes de energía que se regeneran naturalmente. Están los generadores solares fotovoltaicos, que transforman directamente la luz solar en electricidad mediante paneles solares y también los solares térmicos, que concentran el calor del sol para producir vapor.

Electroquímicos: generan electricidad a partir de reacciones químicas. Las baterías y pilas son los más clásicos, los cuales almacenan energía química para liberarla como corriente eléctrica cuando se conectan a un circuito. Otro tipo es la celda de combustible como la de hidrógeno, que produce electricidad de forma limpia a través de una reacción química entre hidrógeno y oxígeno, sin combustión directa.

Nucleares: funcionan mediante la fisión nuclear, un proceso en el que se divide el núcleo de átomos pesados (como el uranio) para liberar una gran cantidad de calor. Este calor se utiliza para generar vapor, que mueve turbinas conectadas a generadores eléctricos.

¿Cuánto cuesta un generador?

El precio de un generador estándar asequible para el público general varía según su tipo, potencia y fuente de energía. Los generadores portátiles de gasolina o diésel, que suelen tener una potencia entre 2.000 y 5.000 vatios (suficiente para una vivienda pequeña durante cortes de luz), cuestan, de media, entre 200 € y 800 €. Los generadores solares portátiles, más ecológicos y silenciosos, tienen una potencia menor (entre 300 y 2.000 vatios) y su precio oscila entre 300 € y 1.200 €, dependiendo si incluyen batería o no. Por otro lado, los generadores inverter, conocidos por ofrecer una electricidad más estable y silenciosa, cuestan entre 400 € y 1.000 €.