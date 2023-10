La Ley de Vivienda no frena el precio del alquiler: sube un 9,3% y es mayor al que había antes de la norma en 34 capitales

Si la efectividad de laLey de Vivienda se mide por el efecto que ha tenido en la contención de los precios del alquiler, que es el objetivo fundamental que persigue, la conclusión que se puede extraer de sus primeros meses de aplicación es que no ha funcionado. Aunque en los últimos tres meses el precio de los arrendamientos se ha incrementado de forma muy ligera y apenas ha avanzado un 0,3%, con respecto al pasado ejercicio, el incremento ha sido del 9,3%, según los datos del portal inmobiliario idealista. Una subida que ha llevado los precios a máximos históricos en 21 capitales de provincia. A cierre del mes de septiembre de 2023, arrendar una vivienda en España tenía un coste de 11,8 euros por metro cuadrado.

"Tras cuatro meses de su aplicación, parece evidente que la Ley de Vivienda no ha conseguido el principal de sus objetivos: contener el precio de las viviendas en alquiler", asegura Francisco Iñareta, portavoz de idealista. "Las rentas siguen creciendo con fuerza en los principales mercados y más de 20 capitales marcan precios máximos desde que se tienen registros. La oferta se sigue drenando y los potenciales inquilinos cada vez tienen más complicado poder acceder a una vivienda en alquiler, un drama que se hace aún más agudo en las familias y los colectivos más desfavorecidos", explica Iñareta. Como advierte el portavoz del portal inmobiliario, el mercado está derivando hacia un "casting" cada vez más exigente de inquilinos. "Hay menos pisos y más gente buscando, por lo quelos propietarios eligen siempre a quien les ofrezca una mayor seguridad jurídica y frente a impagos. En realidad, no es nada que no se supiera con antelación y nada que no hubieran avisado ya los actores del mercado. Se han tomado como válidas medidas que en el pasado ya se habían visto sin efecto o negativas en otros mercados donde se habían implementado", remata.

Más caros en 34 capitales

Según los datos que maneja idealista, 34 capitales españolas tienen ahora precios de alquiler más altos que antes de aprobarse la Ley de Vivienda. Entre los grandes mercados del alquiler las subidas han sido generalizadas en estos tres últimos meses, ya que se han registrado incrementos significativos en Barcelona (6,6%), Madrid (5,1%), Alicante (4,6%), Valencia (4,2%) o Málaga (3,4%). Además, las subidas interanuales en estos mismos mercados son de dos dígitos: Valencia (22,1%), Alicante (18,6%), Barcelona (18,1%), Málaga (17,9%) y Madrid (10,7%).

Barcelona, una ciudad en la que se han tomado diferentes medidas de corte intervencionista para frenar los precios, sigue siendo sin embargo la capital más cara para alquilar una vivienda, con 20 euros/m2, seguida por Madrid (17,7 euros/m2) y San Sebastián (16,9 euros/m2). En cuarto lugar se sitúa Palma (14,6 euros/m2) y ya en quinto lugar está Bilbao (13,2 euros/m2). En la parte baja de la tabla están Zamora (6,1 euros/m2), seguida por Cáceres y Ciudad Real (6,2 euros/m2 en ambos casos).

En total, los precios se han incrementado en 37 provincias durante el tercer trimestre del año, según los datos de idealista. El mayor incremento se ha registrado en Barcelona, donde en verano el precio subió un 7,5%. También fueron relevantes las subidas registradas en Guipúzcoa (6,2%), Lugo (5,4%), Huesca (5,1%), Madrid (4,7%), Valencia (4,5%), Álava o Girona (4,4% en ambos casos). La mayor caída entre las 14 provincias que redujeron sus precios se produjo, por una variación significativa en la muestra, en Huelva (-20,7%), seguida por Pontevedra (-6,4%), Cantabria (-2,5%) y Lleida (-1,8%), según explica idealista, que elabora su estadística a partir de los precios de oferta de sus anunciantes de los que elimina los atípicos y los que están fuera de mercado.

El ranking de las provincias más caras está encabezado por Barcelona (17,2 euros/m2 al mes), Baleares (16,2 euros/m2), Madrid (16,1 euros/m2) y Guipúzcoa (15,2 euros/m2). Jaén es la provincia más económica para alquilar una vivienda, con 5,7 euros/m2, seguida por Zamora, Ciudad Real y Cáceres (5,8 euros/m2 en los tres casos).