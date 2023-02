La lista de la compra de Calviño

Excelentísima (aunque creo que ya no se utilizan estos tratamientos) doña Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno a la vez que ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital: me dirijo a usted, respetuosamente, para solicitar tenga a bien hacerme llegar su lista de la compra. El motivo de esta petición, que espero no resulte muy atrevida, es muy simple: ayer afirmó usted en el Congreso de los Diputados que su «cesta de la compra ha bajado» debido a la reducción del IVA de alimentos de primera necesidad y porque «busco ofertas» y «compro fruta de temporada». Visto el éxito que ha cosechado con su particular receta para ir al súper, creo que sería conveniente que hiciese pública usted su lista, para que un servidor pueda beneficiarse también. Y si no quiere hacerlo por mí solo, algo que hasta llegaría a entender, hágalo por esos millones de españoles que andan mal para llegar a fin de mes y que podrían verse beneficiados con esa receta suya. Estoy seguro de que, si hace usted eso, compartir lo que echa en su bolsa cuando va al súper, y, si funciona, muchos consumidores se lo agradecerán de todo corazón y hasta es posible que terminen votando a su jefe Pedro Sánchez y a los partidos que sustentan el Gobierno, tanto en las elecciones municipales como en las autonómicas.

Excelentísima doña Nadia Calviño, faltan pocos días para que aparezca el IPC correspondiente al pasado mes de enero. Será el momento de comprobar si los precios de los alimentos y de la fruta de temporada han caído como sostiene usted. No obstante, ya anticipo que los precios de algunas de las frutas que están en su mejor momento de producción y consumo, como las naranjas y mandarinas, han sido en este enero más caros que los registrados el mismo mes de 2022. ¿En qué me baso para realizar esta afirmación? Pues en un dato muy simple: las cotizaciones en origen de esos cítricos fueron más elevadas a principios de este año que al comienzo de 2022. Así que, en pura lógica, si suben al principio de la cadena, cuando llegan al final, es decir, cuando los consumidores hacemos la compra, también deberían ser más altas. Pero, quién sabe, lo mismo hasta se puede producir un «milagro» y bajan, tal y como usted afirma.