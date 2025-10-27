Lorenzo Amor: "A los autónomos, el Gobierno nos machaca. Trabajamos más y vivimos peor"

"Dejen a los autónomos ser autónomos. Dejen de pensar por nosotros. Dejen que nos organicemos la vida. Preocúpense de no poner más trabas y más piedras en nuestro camino. El Gobierno nos machaca. Ahora trabajamos más y vivimos peor". Así de claro se ha mostrado una vez más el presidente de ATA, Lorenzo Amor, que ha vuelto a lanzar una dura andanada contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha reprochado "el intento de sablazo" en las cotizaciones de los autónomos para el próximo año, sobre las que ha advertido que el acuerdo estará "supeditado a que no se toquen las cuotas que se han puesto encima de la mesa, e intentar bajar el tramo más bajo y que se solucionen los errores en la regularización del año 2023".

Amor ha lanzado estos mensajes en su discurso durante la ceremonia de entrega de los Premios Autónomos del Año organizada por ATA, que ha contado con la presencia del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y del presidente de CEOE, Antonio Garamendi. Ante ellos, ha acusado al Gobierno de tener "voracidad recaudatoria" contra los autónomos y de "machacarlos a impuestos, cotizaciones y trabas", tras asegurar que más de la mitad de lo que recauda cada año la Seguridad Social "sale del bolsillo de los autónomos". En esta línea, ha recomendado al Gobierno que "deje de pensar tanto en nuestras pensiones, porque a nosotros lo que nos da quebraderos de cabeza es cómo este viernes vamos a pagar las cotizaciones, las nuestras y las de nuestros trabajadores".

Aunque ha defendido el sistema de cotización por ingresos reales, ha afeado a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, "que no pretenda que este sistema de cotización solo pretenda recaudar más, porque lo que debe ser es justo. Que quien menos ingresa, pague menos y aquellos que tengan más ingresos tendrán que pagar algo más". Además, ha incidido en que este sistema, implantado en 2023 "tiene errores que hay que arreglar. No nos pongan horizontes. Los autónomos ya cotizan bastante. Cotizamos por un Ferrari y recibimos prestaciones de un Panda. Nosotros hemos cumplido, cumplan ustedes".

Asimismo, ha reclamado que los familiares de los autónomos puedan seguir cotizando como lo hacían hasta el año 2022 y que ningún autónomo que esté en pluriactividad cotice por encima de la base máxima de cotización del sistema de Seguridad Social, como hacen los pluriempleados. También que los autónomos cuando reciban la notificación de la regularización, puedan reclamar si hay algún tipo de error. "Pedimos que se arregle todo eso y que las últimas cuotas que se han propuesto no se toquen".

Amor ha concluido asegurando que se "equivocan" en el Gobierno si pretende acabar con el déficit de la Seguridad Social con que los autónomos coticen más, "porque no se va a acabar así. Si les preocupa tanto el déficit que generan los autónomos en Seguridad Social tendrían que estar más preocupados de esos 33.000 millones que genera a la Seguridad Social y a las empresas el absentismo en nuestro país. Que eso sí que se ha disparado. No el déficit del régimen de autónomos".