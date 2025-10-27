La zona oriental de Huesca se incorpora a la plataforma Vente a Vivir a un pueblo gracias a la campaña "Por mil años más"

"Es el momento de empezar a hablar de la España de las Posibilidades y dejar atrás el negativismo de la España vaciada", así lo cree el creador de la plataforma www. venteaviviraunpueblo.com Ramón Pradera, quien ha presentado junto con el director para Huesca de la empresa Murprotec, Juan Carlos Tejedor, la campaña nacional“Por Mil años Más”, que busca atraer a nueva población a los entornos rurales, así como impulsarlos económicamente y ayudar al mantenimiento y a la rehabilitación de sus edificios.

El territorio elegido para participar en este ambicioso proyecto pensado para ayudar a la sostenibilidad de los pueblos ha sido la Zona Oriental de Huesca. Representantes de los municipios han acudido al centro cívico de Monzón para ver la video-ficha de presentación de la región que se va a emitir en la plataforma.

Este evento también ha servido para conocer qué proyecto de la comarca ha sido premiado con un tratamiento definitivo para eliminar las humedades estructurales de una edificaciónn simbólica (valorado en 20.000 euros).

Eldirector en Aragónde Murprotec,Juan Carlos Tejedor,ha sido el encargado de anunciar que el jurado ha elegido el ayuntamiento de Mequinenza como candidatura ganadora para eliminar las humedades de forma definitiva. Tejedorha señalado que “nuestro objetivo con este proyecto es claro: ayudar a la revitalización de los entornos rurales y seguir contribuyendo a que los pueblos crezcan y tengan la atención que merecen”y añade que la elección del ganador “ha sido complicada porque todos eran merecedores del premio, pero, concretamente, hemos entendido que el polideportivo de Mequinenza es de vital importancia para toda la población a nivel educativo, deportivo y social”.

El premio fue recibido por elalcalde de Mequinenza, Antonio Sanjuán. “Quiero dar las gracias a Murprotec por este premio. Nuestra valoración de esta iniciativa es muy positiva porque da respuesta a lasnecesidades que tenemos las poblaciones pequeñas que, por dificultades presupuestarias, no podemos acometer ciertas actuaciones. En nuestro caso, el polideportivo de Mequinenza es la instalación municipal más visitada por nuestros vecinos, así que no podemos estar más satisfechos de poder acabar con las humedades que padece”, ha señalado.

Una estupenda muestra del potencial de la zona

El territorio ha sido también premiado con su presencia en la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo, financiada por la compañía Murprotec y su área de protección del patrimonio arquitectónico. En la Zona Oriental de Huesca se ha realizado la que es una de las vídeo-fichas más extensa y detallada de esta plataforma digital, en la que se muestra todo el potencial que ofrecen estos pueblos a quien decida instalarse en ellos: desde la conectividad, transportes, precio de la vivienda, centros sanitarios, colegios o instalaciones deportivas hasta bancos, cajeros, bibliotecas, farmacias, centros sociales, supermercados o residencias para mayores. Sin olvidar su destacado patrimonio histórico y cultural, así como el espectacular atractivo que tiene su oferta paisajística y de naturaleza.

Elcreador de esta plataforma, Ramón Pradera, que lleva tres años en funcionamiento y cuenta con más de 550 pueblos de toda España explicó que “es el momento de dar visibilidad a los pueblos, de que la gente de la ciudad entienda que un proyecto personal o profesional se puede desarrollar con todas las garantías deéxito en estos maravillosos lugares, a lo que hay que sumar la excelente calidad de vida de la que se disfruta y del importante ahorro económico frente a una ciudad que van a encontrar aquí”. La plataforma además ofrece a todos los vecinos y empresas de la comarca la posibilidad de publicar anuncios gratuitos de vivienda, trabajos o traspasos que tienen amplia difusión a nivel nacional. Hay que destacar también la formación online gratuita que ofrece para que los usuarios encuentren teletrabajos, así como su market place para dar difusión a los productos y servicios de cada pueblo.

El presidente de la de Asociación Ceder Zona Oriental de Huesca, Luis Bailo Ubieto, quiso agradecer tanto a Vente a Vivir a un Pueblo como a Murprotec esta interesante iniciativa “Es una muy buena iniciativa para darnos a conocer fuera y promocionar nuestras comarcas. En la actualidad, la digitalización es muy importante para que nos conozcan y poder estar en una plataforma online como Vente a Vivir a un Pueblo y, que encima se involucren empresas multinacionales como Murprotec, es muy positivo para los entornos rurales”.

La Zona Oriental de Huesca es la novena zona premiada en la campaña “Por Mil Años Más” tras el Camín Real de la Mesa de Asturias, los Valles Pasiegos de Cantabria, las Sierras de Salamanca,La Noguera i Sergrià Nord, La Axarquía en Málaga, Los Montes de Toledo, La Sierra de Aracena en Huelva y Tierra Estella en Navarra.