El Ibex 35 alcanza nuevos máximos

El Ibex 35 alcanza sus máximos no vistos desde 2007, y lidia con los 16.000 puntos apoyado en la mayor certidumbre de los tipos de interés por parte del BCE. Dentro del índice español sobresale Indra (+7,2%), que sigue poniendo en precio la consecución de 6.600 millones de euros en préstamos públicos sin intereses con el objetivo de desarrollar programas de modernización militar. La empresa de defensa española acumula un 172% de subida en el año, y se encuentra a las puertas de cerrar la compra del 90% de Hispasat, prevista para noviembre.

BBVA se sitúa entre las más alcistas del día dentro del selectivo (+1,8%) . El PER del banco vasco, de 10 veces, supera en un 20% su media de cinco años, pero se mantiene ligeramente por debajo de la media de sus homólogos del sur de Europa. Este descuento, a pesar de las previsiones de una rentabilidad media del 22% sobre el capital tangible entre 2025 y 2028, refleja la preocupación de los inversores por su exposición a los mercados emergentes, como el efecto de los aranceles estadounidenses en México o la persistente inflación en Turquía.

Dentro de los índices internacionales destaca el Nikkei 225, que tras apuntarse un 2,5% de subida ha alcanzado nuevos máximos por encima de los 50.500 puntos. La confianza de los inversores en la economía japonesa se ve respaldada por las expectativas de que el Banco de Japón mantendrá su política monetaria ultraflexible en la reunión de este jueves, así como por el respaldo político a las reformas de la primera ministra Sanae Takaichi.

El repunte bursátil de Wall Street se reaviva, ya que el optimismo aumenta a medida que los avances en las negociaciones entre EE. UU. y China generan un entorno positivo, lo que sugiere que ambas partes están abiertas a un acuerdo. El secretario del Tesoro, Bessent, indicó que los aranceles del 100% amenazados por Trump no entrarán en vigor, lo que alivió los temores de una escalada inmediata en la guerra comercial. El fuerte apetito de renta variable lleva a Wall Street a nuevos máximos, con el Nasdaq 100 creciendo un 1,6% rozando los 23.600 puntos. El RSI del índice tecnológico ha entrado en zona de sobrecompra, con el optimismo por los resultados de las grandes tecnológicas como gran catalizador alcista.

El Bitcoin acumula un fin de semana de subidas (+5% desde el viernes) gracias a la rotación del flujo de capital en las últimas sesiones, del oro al Bitcoin.

Adrián Hostaled

Analista de mercados