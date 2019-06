Los Boeing 737 MAX tenían averiado un sensor que podría haber ayudado a evitar los accidentes

Tras catástrofes en las que un fallo técnico se perfila como la principal causa del siniestro, siempre queda la duda de si se podría haber hecho algo más para evitarlas. En el caso de los Boeing 737 MAX siniestrados en Indonesia y Etiopía, los primeros indicios apuntan a un fallo en el sistema de estabilización -MCAS, por sus siglas en inglés- como principal motivo de los accidentes.

No está claro si su funcionamiento hubiera podido ayudar a evitar los siniestros, pero las investigaciones que está realizando el Comité de Transporte e Infraestructuras del Congreso americano han desvelado que ambos aparatos tenían averiada una alerta relacionada con la estabilización del aparato.

Boeing detectó el fallo en el dispositivo en 2017. Sin embargo, como ha revelado un portavoz de la compañía a la agencia Reuters, un examen de seguridad concluyó que la ausencia de la alarma, conocida como AOA, no tenía un impacto negativo ni en la operativa ni en la seguridad de los aparatos. Tanto es así, que aplazó su arreglo hasta 2020.

A pesar de mostrarse absolutamente convencido de que la alarma no constituía un elemento clave en la seguridad del aparato, Boeing informó de su fallo inmediatamente después del accidente de Lion Air en Indonesia ocurrido el 29 de octubre del año pasado y en el que murieron 189 y aceleró los planes para solucionar el problema aunque una segunda auditoría interna del fabricante llegó a la misma conclusión que la primera: que no era crítica para la seguridad de los aparatos.

La Autoridad Federal de Aviación Civil (FAA) coincide con el fabricante en que el AOA no constituye un sistema vital en la seguridad de los 737 MAX porque los pilotos tienen otras formas de detectar fallos en la estabilización de los aparatos. No obstante, su responsable, Daniel Elwell, se mostró preocupado en mayo en una audiencia ante el Comité de Transportes porque Boeing no le había revelado sus fallos.

Para determinar el grado de relación que podría haber tenido con los accidentes el sistema, el Comité ha solicitado a la FAA, a Boeing y a United Technologies, la compañía fabricante del software de la alarma, una cronología y otros documentos relacionados con el sistema de alerta.