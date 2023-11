La lotería del dinero europeo y por qué el Gobierno de Sánchez "pasa" de reclamar más fondos

Javier Elorza es un diplomático español, ya jubilado, que desempeñó diversos puestos relacionados con la Unión Europea (UE), entre ellos el de representante permanente (embajador). Participó en la creación de varios instrumentos financieros, como el Fondo de Cohesión, y se conoce al dedillo la mecánica y el funcionamiento de los mismos. Tiene en su cabeza las cifras de antaño y las reglas del juego, lo que le permite valorar la situación de hogaño. Tras un análisis de la situación actual y en función de la evolución de nuestra renta, afirma que España está perdiendo la ocasión de conseguir más dinero de las arcas comunitarias. Y añade que eso no es lo peor, ya que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, está “pasando” de reclamar esos “fondos”, como si la cosa no fuese con ellos, bien por ignorancia, o bien por dejadez y desidia. Elorza no se refiere precisamente al Fondo de Recuperación, puesto en marcha después de la pandemia, sino a los instrumentos que podríamos denominar “antiguos”, como los Fondos Estructurales y especialmente el Fondo de Cohesión, que arrancó Felipe González a los otros Estados miembros, que se resistieron, eso sí, como gato panza arriba, allá por el año 1994.

Si lo anterior está sucediendo, algo que no dudo dada la solvencia de Elorza, nos encontraríamos ante un hecho muy grave. Por lo menos, tanto como la gestión del dinero del Fondo de Recuperación, de la que no sabemos mucho. Ya me gustaría conocer cuánta “pasta” ha llegado a España por esa vía hasta el momento y quién han sido los destinatarios. Especial importancia concedo a si son públicos, entiendo como tales a las diferentes Administraciones (central, autonómicas y locales) y a toda la pléyade de empresas, también públicas que dependen de las anteriores. También me gustaría saber la cantidad de dinero que ha llegado a las empresa privadas, especialmente a las pymes y a los autónomos. No digo yo que no hayan recibido esa financiación, pero lo que sí puedo afirmar es que no conozco a ningún pequeño y mediano empresario, así como autónomo, que haya resultado agraciado de forma directa con esa “lotería”. El Gobierno está obligado a facilitar esa información a los de aquí y a Bruselas.